غزہ میں شدید سردی اور بمباری نے ایک اور نومولود کی جان لے لی
غزہ میں بے گھر فلسطینی اسرائیلی حملوں کے ساتھ ساتھ شدید سرد موسم کی لپیٹ میں ہیں، جہاں بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی کے باعث انسانی جانیں مسلسل خطرے سے دوچار ہیں۔ وزارتِ صحت کے مطابق ناقابلِ برداشت سردی کے باعث ایک اور نومولود دم توڑ گیا، جبکہ عالمی اداروں نے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کو شدید موسمی حالات کا بھی سامنا ہے۔ غزہ کی وزارتِ صحت کا کہنا ہے کہ شدید سردی کے باعث ایک اور نومولود جاں بحق ہو گیا ہے، جس کے بعد سرد موسم سے ہونے والی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
وزارتِ صحت نے خبردار کیا ہے کہ رہائش، ایندھن اور حفاظتی سہولیات کی شدید قلت کے باعث بچوں اور بزرگوں کی زندگیاں سنگین خطرات سے دوچار ہیں۔ عارضی خیموں اور کھلے آسمان تلے رہنے والے خاندان سرد موسم سے خود کو محفوظ رکھنے سے قاصر ہیں۔
اقوامِ متحدہ کے ادارے یونیسیف نے بھی غزہ میں بچوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات بچوں کی صحت اور زندگی کے لیے نہایت خطرناک ہیں۔
دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ غزہ میں حالیہ طوفانوں کے دوران ہونے والی اموات کو محض خراب موسم کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تنظیم کے مطابق یہ اموات اسرائیل کی جانب سے پناہ گاہوں اور گھروں کی مرمت کے سامان کی فراہمی میں رکاوٹوں کا نتیجہ ہیں۔
ادھر غزہ کے شاطی پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے متاثرہ ایک گھر کی چھت گرنے سے دو بچوں سمیت چھ افراد ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تمام افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا۔