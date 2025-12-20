لاہور میں نو مئی پر کتنے مقدمات درج ہیں، کتنوں کا فیصلہ آچکا؟
لاہور میں نو مئی کے واقعات کے حوالے سے مختلف تھانوں میں مجموعی طور پر 14 مقدمات درج کیے گئے تھے، جن کی سماعت کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں خصوصی عدالت قائم کی گئی۔ ان مقدمات میں سرکاری و نجی املاک کو نقصان پہنچانے، جلاؤ گھیراؤ اور مختلف مقامات پر توڑ پھوڑ کے الزامات شامل ہیں۔
انسداد دہشت گردی عدالت اب تک ان 14 میں سے پانچ مقدمات کے فیصلے سنا چکی ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ فیصلے مختلف اوقات میں سنائے گئے، جن میں جولائی 2025 کے دوران چار مقدمات کا فیصلہ بھی شامل ہے۔ ان فیصلوں میں متعدد ملزمان کو 10، 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔
نو مئی کے واقعات میں جناح ہاؤس کو نذرِ آتش کرنے، مسلم لیگ ن کے دفتر کو جلانے، عسکری ٹاور پر حملہ، جناح ہاؤس کے باہر سرکاری گاڑی جلانے، شیر پاؤ پل پر جلاؤ گھیراؤ، گلبرگ میں کنٹینر جلانے اور کلمہ چوک پر کنٹینرز اور پولیس وین کو آگ لگانے جیسے واقعات شامل تھے۔ ان تمام واقعات پر درج مقدمات کی سماعت جیل ٹرائل کے ذریعے کی گئی۔
عدالتی کارروائی کے دوران تمام مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو نامزد کیا گیا۔ نامزد افراد میں ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، اعجاز چوہدری، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید شامل ہیں۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والی اس قیادت کو اب تک پانچ مقدمات میں مجموعی طور پر 10، 10 سال قید کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔
جولائی 2025 میں سنائے گئے چار مقدمات کے فیصلوں میں پی ٹی آئی کے بعض مقامی رہنماؤں کو بھی سزائیں دی گئیں۔ ان میں خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن اور افضال عظیم پاہٹ شامل ہیں، جنہیں عدالت نے 10، 10 سال قید کی سزا سنائی۔
انسداد دہشت گردی عدالت میں باقی مقدمات کی سماعت تاحال جاری ہے، جبکہ فیصلوں کے بعد قانونی تقاضوں کے مطابق اپیل کے مراحل بھی متوقع ہیں۔