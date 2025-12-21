ایبٹ آباد قتل کیس: ملزم نے ریکارڈ ویڈیو میں کس ’قاری صاحب‘ کا ذکر کیا؟
ایبٹ آباد کے علاقے کاغان کالونی میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے میں تین معصوم بچوں کی جان چلی گئی جبکہ ان کے والدین شدید زخمی حالت میں پائے گئے۔ پولیس کے مطابق 33 سالہ کاشف نے مبینہ طور پر مالی دباؤ اور قرض کے بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے انتہائی قدم اٹھایا اور پہلے اپنے تین بچوں کو زہریلی چیز کھلا دی، اس کے بعد خودکشی کی کوشش کی۔ واقعے میں بچوں کی عمریں ایک سال، چار سال اور سات سال بتائی جا رہی ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ایک گھر سے تین بچوں کی لاشیں برآمد ہوئیں جبکہ والد کاشف اور والدہ شیزہ بے ہوشی کی حالت میں ملے۔ خاتون کے سر اور گردن پر زخموں کے نشان پائے گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعے کے دوران تشدد بھی ہوا۔
اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور بچوں کی لاشوں سمیت دونوں میاں بیوی کو تشویش ناک حالت میں ایوب میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔
ابتدائی تفتیش کے مطابق کاشف آن لائن ٹریڈنگ سے وابستہ تھا اور مختلف افراد کا مقروض تھا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ کاشف نے اپنے موبائل فون پر چند ویڈیوز بھی ریکارڈ کیں جن میں اس نے مالی مشکلات اور قرض کے دباؤ کا ذکر کیا۔ ویڈیوز میں اس نے ایک شخص کو قاری صاحب کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسے ایک تاریخ تک کی مہلت مل جاتی تو شاید وہ یہ قدم نہ اٹھاتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد اس کا مکان بیچ کر واجب الادا رقم وصول کر لی جائے اور باقی سامان اس کی بہن کو بھجوا دیا جائے۔
کاشف کے موبائل فون پر آخری اسٹیٹس بھی سامنے آیا ہے جس میں لکھا تھا کہ قصور اس کا ہے، اس کے بچوں کا نہیں۔ ایک اور اسٹیٹس میں اس نے یہ بھی لکھا کہ اس کے موبائل میں موجود ویڈیوز کو ضرور دیکھا جائے۔
کاشف کے ایک قریبی رشتہ دار کے مطابق دوپہر کے وقت کاشف نے فون کر کے صرف یہ کہا تھا کہ وہ اس کی آواز سننا چاہتا ہے، جس پر انہیں تشویش ہوئی۔ جب رشتہ دار گھر پہنچے اور دروازہ توڑا تو اندر کا منظر انتہائی دل دہلا دینے والا تھا۔
پولیس کے مطابق میاں بیوی کے درمیان گھریلو تنازعات کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں تاہم اس پہلو کا بھی مزید جائزہ لیا جا رہا ہے۔
واقعے کے بعد تھانہ میرپور میں پولیس کی مدعیت میں کاشف کے خلاف قتل اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے بچوں کو زہر دے کر قتل کیا، خود اور بیوی کو تیز دھار آلے سے زخمی کیا اور بعد ازاں پھندا ڈال کر خودکشی کی کوشش بھی کی۔
پولیس کے مطابق اس وقت کاشف اور اس کی بیوی دونوں بے ہوش ہیں، جبکہ کاشف کو علاج کے دوران پولیس تحویل میں لے لیا گیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ دونوں کے ہوش میں آنے کے بعد مزید بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے، جس سے واقعے کے دیگر پہلوؤں پر روشنی پڑنے کی توقع ہے۔ پولیس واقعے کی ہر زاویے سے تفتیش کر رہی ہے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔