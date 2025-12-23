خلا کی دلکش جھلکیاں
.
یہ تصاویر 2025 میں ہونے والی خلا کی حیرت انگیز دریافتوں کی جھلک پیش کرتی ہے، جس میں جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ، ہبل اسپیس ٹیلی اسکوپ، چندرا ایکس رے آبزرویٹری اور ایکس ایم ایم نیوٹن کے شاندار مشاہدات شامل ہیں۔ یہاں دکھائی گئی تصاویر میں نوزائیدہ ستارے، سیاروں کی تشکیل، سپرنووا کے ملبے، چھوٹی کہکشائیں اور کہکشاؤں کے گروپس جیسے مختلف کائناتی مظاہر کو تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر تصویر کے ساتھ فراہم کردہ معلومات اور وضاحتیں خلائی تحقیقی اداروں کے مستند ماخذ پر مبنی ہیں، جو کائنات کی پیچیدہ مگر حسین ساخت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ تمام تصاویر بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی ’رائٹرز‘ کے ذخیرے سے حاصل کی گئی ہیں۔
