خلا کی دلکش جھلکیاں

شائع 23 دسمبر 2025 09:30am
جیمز ویب ٹیلی اسکوپ کی یہ شاندار تصویر ہر بِگ ہارو آبجیکٹ HH 49/50 کو دکھاتی ہے، جسے اس کی گھومتی ہوئی شکل کے باعث “کائناتی طوفان” کہا جاتا ہے۔ یہ گیس اور گرد و غبار کا ستون ایک نوزائیدہ ستارے سے نکلنے والی تیز جیٹس کے جھٹکوں سے بنا ہے، جبکہ اوپر نظر آنے والی کہکشاں درحقیقت بہت دُور پس منظر میں واقع ہے۔
ہبل اسپیس ٹیلی اسکوپ کی یہ نئی تصویر ایگل نیبولا (میسئیر 16) میں سرد گیس اور گرد و غبار کے تقریباً 9.5 نوری سال بلند عظیم ستون کو دکھاتی ہے، جو نوزائیدہ ستاروں کی طاقتور روشنی اور ہواؤں سے تراشے گئے دلکش بادلوں کی ایک شاندار مثال ہے۔
جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کی اس تصویر میں ایک نہیں بلکہ دو کہکشائیں دکھائی دیتی ہیں، جہاں قریب موجود کہکشاں کی کششِ ثقل دُور کہکشاں کی روشنی کو موڑ کر اس کے گرد ایک خوبصورت “آئن اسٹائن رنگ” بناتی ہے، جو کششِ ثقل کے عدسے کے اثر کی شاندار مثال ہے۔
جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کی یہ دلکش تصویر IRAS 04302+2247 کو ظاہر کرتی ہے، جو برجِ ثور کے ستارہ ساز خطے میں واقع ایک نوخیز ستارے کے گرد سیاروں کی تشکیل کرنے والی دائرہ نما پلیٹ ہے، اور ہمارے نظامِ شمسی کی ابتدائی پیدائش کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔
جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کی یہ تصویر اوریون کے فلیم نیبولا کو دکھاتی ہے، جہاں چھوٹے اور کم روشنی والے براؤن ڈورف ستاروں کی تلاش اور ان کی کم سے کم کمیت کا مطالعہ ممکن ہو رہا ہے۔
جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کی یہ تصویر لائنڈز 483 ستارہ نظام کو دکھاتی ہے، جہاں دو نوخیز ستارے مرکزی افقی گیس و غبار کے ڈسک میں موجود ہیں اور گیس و غبار کی روشن ریزش سے یہ خوبصورت شکل بن رہی ہے۔
ہبل اسپیس ٹیلی اسکوپ کی یہ تصویر اسپائرل کہکشاں میسئیر 77 (اسکوئڈ کہکشاں) کو دکھاتی ہے، جس کے ڈسک کے گرد لمبی ریشوں والی ساخت خلیوں کی طرح لپٹی ہوئی ہے اور یہ ستاروں سے بھرے سیٹس کی توجہ کھینچتی ہے۔
جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کی یہ تصویر چھوٹی کہکشاں لیو پی کو دکھاتی ہے، جہاں ستاروں کی پیدائش کے منفرد نمونے واضح ہیں، اور یہ بڑی کہکشاؤں کے اثر سے آزاد رہتے ہوئے دوبارہ ستارے بنانے کا عمل شروع کر چکی ہے۔
چاندرا ایکس رے آبزرویٹری کی یہ تصویر این 79 کو دکھاتی ہے، جو لارج میجیلینک کلاؤڈ میں ستاروں کی پیدائش کا ایک عظیم خطہ ہے، جہاں نوجوان ستاروں سے پیدا ہونے والی گرم گیس کو ایکس رے اور ویب کے انفرا ریڈ مشاہدات کے امتزاج سے نمایاں کیا گیا ہے۔
جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کی یہ تصویر کیٹس پا نیبولا کو دکھاتی ہے، جو گیس، گرد و غبار اور نوخیز ستاروں پر مشتمل ایک قریبی ستارہ ساز خطہ ہے، جہاں روشن جھرمٹوں میں بڑے ستاروں کی پیدائش جاری ہے۔
جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کی یہ تصویر ریڈ اسپائیڈر نیبولا (NGC 6537) کو بے مثال تفصیل کے ساتھ دکھاتی ہے، جہاں ایک سورج جیسے ستارے کے آخری مرحلے سے بننے والا سیاروی نیبولا ہزاروں ستاروں کے حسین پس منظر میں جگمگا رہا ہے۔
ناسا کے جونو اسپیس کرافٹ کی یہ تصویر مشتری کے جنوبی قطب کی مکمل تصویر دکھاتی ہے، جہاں 600 میل تک کے بیضوی طوفان (سائکلونز) موجود ہیں۔ مختلف مداروں کی تصاویر کو ملا کر پورے قطب کو دن کی روشنی اور روشن رنگوں میں دکھایا گیا ہے۔
یہ تصاویر 2025 میں ہونے والی خلا کی حیرت انگیز دریافتوں کی جھلک پیش کرتی ہے، جس میں جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ، ہبل اسپیس ٹیلی اسکوپ، چندرا ایکس رے آبزرویٹری اور ایکس ایم ایم نیوٹن کے شاندار مشاہدات شامل ہیں۔ یہاں دکھائی گئی تصاویر میں نوزائیدہ ستارے، سیاروں کی تشکیل، سپرنووا کے ملبے، چھوٹی کہکشائیں اور کہکشاؤں کے گروپس جیسے مختلف کائناتی مظاہر کو تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر تصویر کے ساتھ فراہم کردہ معلومات اور وضاحتیں خلائی تحقیقی اداروں کے مستند ماخذ پر مبنی ہیں، جو کائنات کی پیچیدہ مگر حسین ساخت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ تمام تصاویر بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی ’رائٹرز‘ کے ذخیرے سے حاصل کی گئی ہیں۔

