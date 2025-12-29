یوٹیوبر رجب بٹ پر وکلا کا تشدد، شدید زخمی

shamil-ahmed شمیل احمد
اپ ڈیٹ 29 دسمبر 2025 12:37pm
کراچی میں معروف یوٹیوبر رجب بٹ کو سٹی کورٹ میں پیشی کے موقع پر وکلا نے تشدد کا نشانہ بنایا۔

رجب بٹ پر توہین مذہب کا مقدمہ درج ہوا تھا، جس کے تحت انہیں پیر کو عدالت میں طلب کیا گیا تھا۔

تشدد کے باعث رجب بٹ کے جبڑے اورمنہ سے خون بہنے لگا۔

وکلا کی جانب سے ٹک ٹاکر ندیم نانی والا پر بھی تشدد کیا گیا۔

تشدد کے دوران رجب بٹ اور ندیم نانی والا کے کپڑے پھٹ گئے۔

وکلا کا مؤقف ہے کہ رجب بٹ نے ویڈیو میں وکلا کو گالیاں دی ہیں۔

رجب بٹ کے لاہور سے آئے وکیل میاں اشفاق رجب بٹ کو گھیسٹتے ہوئے کراچی بار لے گئے۔

ملزم کے وکیل کے مطابق رجب بٹ سے وعدہ لیا گیا کہ وہ آئندہ اس نوعیت کی حرکت نہیں کرے گا۔

اس دوران عدالت نے رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 13 جنوری تک توسیع کر دی۔

