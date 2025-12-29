پشاور میں ٹارگٹ کلر گروپ کا صفایا، سرغنہ سمیت 5 افراد ہلاک
پشاور کے علاقے داؤدزئی میں پولیس نے ٹارگٹ کلرز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے گروپ کے سرغنہ نجم الحسن سمیت پانچ افراد کو ہلاک کر دیا۔
پشاور پولیس کے مطابق داؤدزئی میں یہ کارروائی مخصوص انٹیلی جینس معلومات کی بنیاد پر کی گئی ہے، جس میں گروپ کے سرغنہ نجم الحسن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
سی سی پی او پشاور نے بتایا کہ پینے گروپ نے پچھلے عرصے میں مختلف اضلاع میں 30 سے زائد پولیس اہلکاروں، سیاسی اور سماجی شخصیات کو ٹارگٹ کیا تھا۔
پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان میں حمید، بلال، حاجی ملنگ اور کامران بھی شامل ہیں، جنہیں مختلف جرائم اور حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات تھے۔
پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس آپریشن کے بعد پینے گروپ کا نیٹ ورک مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے اور علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔
ہلاک ہونے والے افراد کے خلاف متعدد مقدمات درج تھے اور وہ مختلف جرائم میں ملوث تھے۔