سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت 55 ڈالر کم ہو کر 4478 ڈالر فی اونس ہوگئی ہے
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 29 دسمبر 2025 01:15pm
کاروبار

سونے کی مقامی اور بین الاقوامی قیمتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔

سونے کی فی تولہ قیمت میں ساڑھے پانچ ہزار روپے کمی ہوئی ہے جس کے بعد قیمت 4 لاکھ 70 ہزار 162 روپے پر آگئی ہے۔

جبکہ 10 گرام سونا 4 ہزار 715 روپے سستا ہوا ہے جس کے بعد قیمت 4 لاکھ 3 ہزار 88 روپے پر آگئی ہے۔

دوسری جانب سونے کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت 55 ڈالر کم ہو کر 4478 ڈالر فی اونس ہوگئی ہے۔

