سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت 55 ڈالر کم ہو کر 4478 ڈالر فی اونس ہوگئی ہے
سونے کی مقامی اور بین الاقوامی قیمتوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔
سونے کی فی تولہ قیمت میں ساڑھے پانچ ہزار روپے کمی ہوئی ہے جس کے بعد قیمت 4 لاکھ 70 ہزار 162 روپے پر آگئی ہے۔
جبکہ 10 گرام سونا 4 ہزار 715 روپے سستا ہوا ہے جس کے بعد قیمت 4 لاکھ 3 ہزار 88 روپے پر آگئی ہے۔
دوسری جانب سونے کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت 55 ڈالر کم ہو کر 4478 ڈالر فی اونس ہوگئی ہے۔
Gold rates Pakistan
gold rate
Gold market Pakistan
gold rate decrease
gold price 2025
مزید خبریں
سال کا آخری ہفتہ، 100 انڈیکس ایک لاکھ 74 ہزار سے اوپر پہنچ گیا
چیئرپرسن بی آئی ایس پی سینیٹر روبینہ خالد کا لاہور میں سینٹرل زونل آفس کا دورہ
2025 میں سونا خریدنے والوں کی چاندی، سُنار پان بیچنے پر مجبور
ملک میں سونا پھر مہنگا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان 730 ملین ڈالر کے دو منصوبوں پر دستخط
سونا مزید مہنگا: فی تولہ قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی
مقبول ترین