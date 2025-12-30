نئے سال پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان
یکم جنوری 2026 سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 60 پیسے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔
اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل میں 8 روپے 59 پیسے، مٹی کے تیل میں 8 روپے 92 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل میں 6 روپے 62 پیسے فی لیٹر کمی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
قیمتوں میں تبدیلی کے بعد پیٹرول کی قیمت 263.45 روپے سے کم ہو کر 252.85 روپے فی لیٹر تک پہنچ سکتی ہے اور ڈیزل کی قیمت 265.65 روپے سے گھٹ کر 257.06 روپے فی لیٹر پر آسکتی ہے۔ اسی طرح مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمتوں میں بھی اسی طرح کی کمی متوقع ہے۔
ایکس ریفائنری سطح پر، پیٹرول کی قیمت 156.66 روپے سے کم ہو کر 146.06 روپے فی لیٹر ہونے کا امکان ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل، جو ملک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ایندھن ہے، 164.92 روپے سے کم ہو کر 156.33 روپے فی لیٹر تک پہنچ سکتا ہے۔
یہ کمی خاص طور پر شہری اور دیہی صارفین کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔
پیٹرول زیادہ تر پرائیویٹ گاڑیوں اور موٹرسائیکلوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل ٹرانسپورٹ، پبلک بسوں، زرعی مشینری اور بجلی پیدا کرنے والے یونٹس میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔
مٹی کے تیل کا استعمال کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے باورچی خانے اور روشنی کے لیے ہوتا ہے، اور لائٹ ڈیزل آئل صنعتی یونٹس، جنریٹرز اور زرعی سرگرمیوں میں استعمال ہوتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں یہ کمی صارفین کے بجٹ پر فوری اثر ڈالے گی اور ٹرانسپورٹ و لاجسٹک اخراجات کم ہونے سے مہنگائی کے دباؤ کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہو گی۔
حتمی قیمتوں کا اعلان حکومت کے جائزے اور متعلقہ ٹیکسز اور لیویز کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد کیا جائے گا، لیکن یہ کمی نئے سال کے آغاز پر صارفین کے لیے خوشخبری ثابت ہو سکتی ہے۔