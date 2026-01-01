یو اے ای میں نئے سال پر 8 نئے قوانین نافذ
متحدہ عرب امارات میں سال 2026 کا آغاز صرف ایک نئی تاریخ نہیں بلکہ ایسی پالیسی تبدیلیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو شہریوں اور مقیم افراد کی روزمرہ زندگی میں نمایاں تبدیلیاں لے کر آ رہی ہیں۔ نئے سال کے آغاز ہی سے لاگو ہونے والی یہ تبدیلیاں ریاست کی بدلتی ترجیحات اور مستقبل کی سمت کی واضح عکاسی کرتی ہیں۔
گلف نیوز کے مطابق امارات میں یکم جنوری جہاں سرکاری اور نجی شعبے کے لیے عام تعطیل ہے، وہیں آٹھ اہم قوانین اور ضابطے نافذ العمل ہو رہے ہیں، جن کا تعلق تعلیم، عبادات، صحت، ماحول، سفری سہولیات، شہری نظم و ضبط اور ڈیجیٹل معیشت سے ہے۔
1۔ جمعہ کو اسکول جلد بند ہوں گے
جمعہ کی نماز کا وقت ملک بھر میں 12:45 دوپہر مقرر کیے جانے کے بعد دبئی کے اسکولوں میں جمعہ کے دن تعلیمی اوقات کم کر دیے جائیں گے، تاکہ طلبہ اور عملہ بروقت نماز ادا کر سکیں۔ نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق یہ فیصلہ تعلیمی تقاضوں اور مذہبی ذمہ داریوں میں توازن پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔
2۔ جمعہ کی نماز اور خطبے کا وقت
حکام کے مطابق جمعہ کی نماز اور خطبے کے اوقات کو پورے ملک میں یکساں کر دیا گیا ہے تاکہ نظم و ضبط بہتر ہو اور عبادت گزاروں کو سہولت ملے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ خطبہ سننے کے لیے بروقت مساجد پہنچیں۔
3۔ شوگر والے مشروبات پر نیا ٹیکس نظام
جنوری 2026 سے شوگر ملے مشروبات پر فلیٹ 50 فیصد ٹیکس ختم کر کے شوگر کی مقدار کے مطابق ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد صحت عامہ کو بہتر بنانا اور شوگر کے استعمال میں کمی لانا ہے، جبکہ یہ نظام گلف کوآپریشن کونسل (GCC) ممالک کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہے۔
4۔ دبئی ایئرپورٹ پر ریڈ کارپٹ سروس
دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ریڈ کارپٹ سروس، جو پہلے بزنس کلاس روانگی تک محدود تھی، اب ٹرمینل 3 پر آنے والے مسافروں کے لیے بھی متعارف کرائی جا رہی ہے۔ بایومیٹرک رجسٹریشن کے بعد مسافر اسمارٹ گیٹس سے تیزی سے امیگریشن مکمل کر سکیں گے۔
5۔ سنگل یوز پلاسٹک پر پابندیاں
2026 سے ملک بھر میں سنگل یوز پلاسٹک اشیا جیسے کپ، پلیٹیں، کٹلری، اسٹرا اور اسٹائروفوم فوڈ کنٹینرز کی تیاری، درآمد اور فروخت پر پابندی ہوگی۔ یہ فیصلہ ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار معیشت کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
6۔ دبئی میں سنگل یوز پلاسٹک پر مزید پابندی
دبئی میں پلاسٹک پر پابندی کے آخری مرحلے کے تحت مزید اشیا کو محدود کر دیا گیا ہے۔ دبئی میونسپلٹی نے کاروباری اداروں کو متبادل ماحول دوست مواد اپنانے کے لیے آگاہی گائیڈ بھی جاری کی ہے۔
7۔ ڈسکوری گارڈنز میں نیا پارکنگ سسٹم
ڈسکوری گارڈنز میں پارکونک کے تحت پیڈ پارکنگ متعارف کرائی جا رہی ہے۔ ہر رہائشی یونٹ کو ایک مفت پارکنگ پرمٹ دیا جائے گا، جبکہ اضافی گاڑیوں کے لیے ماہانہ سبسکرپشن لینا ہوگی۔
8۔ کونٹینٹ کریئیٹرز کے لیے لائسنس سسٹم
سوشل میڈیا پر اشتہاری مواد سے آمدن حاصل کرنے والے کونٹینٹ کریئیٹرز اور انفلوئنسرز کو 31 جنوری 2026 تک یو اے ای میڈیا کونسل سے ایڈورٹائزر لائسنس حاصل کرنا ہوگا۔ یہ لائسنس پہلے تین سال تک شہریوں اور رہائشیوں کے لیے مفت ہوگا۔
یہ آٹھ تبدیلیاں واضح کرتی ہیں کہ یو اے ای 2026 میں ایک ایسے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں ترقی، مذہبی ہم آہنگی، صحت، ماحول اور ڈیجیٹل ذمہ داری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ پالیسیاں صرف قوانین نہیں بلکہ مستقبل کے یو اے ای کا خاکہ پیش کرتی ہیں۔