ریڈار سے پوشیدہ، 600 کلو میٹر رینج: پاکستانی ’تیمور‘ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ
پاکستان ایئر فورس (پی اے ایف) نے خود ساختہ ’تیمور‘ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو پاکستان کی فضائی اور دفاعی صلاحیتوں میں ایک اہم سنگِ میل ہے۔ یہ جدید ہتھیار دشمن کے زمینی اور بحری اہداف کو اعلیٰ درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان کی دفاعی خودمختاری کو مزید مستحکم کرتا ہے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق پاکستان ایئر فورس نے کامیابی کے ساتھ خود ساختہ تیمور کروز میزائل کے فلائٹ ٹیسٹ کا انعقاد کیا، جو قومی دفاعی اور فضائی تحقیق و ترقی میں ایک اہم پیش رفت ہے۔
تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل دشمن کے زمینی اور بحری اہداف کو 600 کلومیٹر کی رینج تک نشانہ بنا سکتا ہے اور یہ روایتی وار ہیڈ سے لیس ہے۔
یہ میزائل جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے آراستہ ہے اور انتہائی کم بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ دشمن کی فضائی اور میزائل دفاعی نظاموں سے بخوبی بچ سکتا ہے۔ اس کی درستگی کے ساتھ حملہ کرنے کی صلاحیت پاک فضائیہ کی روایتی طاقت اور آپریشنل لچک کو بڑھاتی ہے اور ملک کے مجموعی دفاعی موقف کو مضبوط بناتی ہے۔
کامیاب فلائٹ ٹیسٹ نے پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی، اختراع اور خود انحصاری کو اجاگر کیا ہے۔
اس موقع پر پاکستان مسلح افواج کے سینئر افسران، ساتھ ہی ان ممتاز سائنسدانوں اور انجینئرز نے شرکت کی جنہوں نے اس جدید ہتھیار کے نظام کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کیا۔
ایئر چیف مارشل ظاہر احمد بابر سدھو، چیف آف ایئر اسٹاف، پاک فضائیہ نے سائنسدانوں، انجینئرز اور پی اے ایف کی پوری ٹیم کو اس شاندار کامیابی پر دلی مبارکباد دی۔
انہوں نے پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان کے عزم کو سراہا۔
ایئر چیف نے واضح کیا کہ اس طرح کی کامیابیاں قومی عزم، تکنیکی خودکفالت اور بدلتے ہوئے علاقائی سیکیورٹی ماحول میں ایک قابلِ اعتماد روایتی دفاعی طاقت کے قیام کا مظہر ہیں۔