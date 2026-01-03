فٹبال میچ کے دوران پیراٹروپر تماشائیوں پر جا گرا
آرمڈ فورسز باؤل 2026 کے آغاز سے پہلے ایک اسکائی ڈائیونگ حادثہ پیش آیا، چار سِول پیرا ٹروپرز میں سے ایک کا پیراشوٹ فیلڈ گول کے جال سے الجھ گیا اور پیراٹروپر تقریباً 35 فٹ کی بلندی سے تماشائیوں میں جا گرا۔ یہ واقعہ رائس یونیورسٹی اور ٹیکساس اسٹیٹ یونیورسٹی کے درمیان میچ سے قبل پیش آیا۔
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیرا ٹروپر ہوائی چھلانگ کے بعد فیلڈ کی جانب آ رہا تھا، مگر اچانک فیلڈ گول کے جال میں پھنس گیا۔
جال سے چھوٹنے کے بعد وہ تقریباً 30 سے 35 فٹ کی بلندی سے میدان میں گر گیا، جہاں موجود افراد اس کی جانب دوڑے۔
رپورٹ کے مطابق وہ اپنی مدد آپ سے کھڑا ہو گیا اور خوش قسمتی سے اسے کوئی بڑی چوٹ نہیں آئی۔
اس دوران رائس یونیورسٹی کے ایک کھلاڑی، ڈیفنس بیک ڈیوون ہُک، زخمی ہو گئے اور انہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ہُک کی چوٹ کی نوعیت کے بارے میں ابھی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی۔
پیرا ٹروپر کی شناخت ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی اور مزید وہاں موجود لوگوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔