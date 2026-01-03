سونے کی قیمت میں پھر بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
عالمی صرافہ مارکیٹ میں 47 ڈالرسستا ہوکر فی اونس سونا 4332 ڈالر پر آگیا
عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں مسلسل تیسرے روز بھی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے ۔
مقامی صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا 4 ہزار 7 سو روپے سستا ہوکر 4 لاکھ 55 ہزار 562 روپے کا ہوگیا۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 4 ہزار 30 روپے کمی ہوئی جس کے بعد اس کی نئی قیمت 3 لاکھ 90 ہزار 570 روپے مقرر کی گئی ہے۔
عالمی مارکیٹ میں سونا 47 ڈالر کی کمی کے بعد 4332 ڈالر فی اونس کی سطح پر آگیا۔
یاد رہے کہ گزشتہ روز فی تولہ سونا 5 ہزار 700 روپے مہنگا ہو کر 4 لاکھ 60 ہزار 262 روپے کی سطح پر پہنچ گیا تھا۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 4 ہزار 887 روپے کا اضافہ ہوا جس کے بعد 10 گرام سونا 3 لاکھ 94 ہزار 600 روپے میں فروخت ہونے لگا تھا۔
gold market
gold world market
10 Gram Gold
Gold market Pakistan
per tola gold
gold rate decrease
مزید خبریں
’اسٹنگ‘ کی نقل کرنے پر پاکستانی کمپنی کو 15 کروڑ روپے جرمانہ
نئے سال کے دوسرے روز سونے کی قیمت نے عوام پر بجلیاں گرادیں
ریکارڈ فروخت: چین عالمی آٹو انڈسٹری میں جاپان کو پیچھے چھوڑنے کو تیار
پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے، بلومبرگ کی تصدیق
ملکی زرمبادلہ کے ذخائر میں 1.3 کروڑ ڈالر کا اضافہ
سال کے پہلے دن سونا سستا، قیمتوں میں اچانک بڑی کمی
مقبول ترین