’ہم نہیں جھکیں گے‘، وینزویلا کے وزیرِ دفاع کا واشنگٹن کو پیغام
وینزویلا کے وزیرِ دفاع ولادیمیر پادرینو نے کراکس میں امریکی فوجی کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ’بزدلانہ عمل‘ قرار دیا اور واضح کہا ہے کہ حکومت کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالے گی اور نہ ہی واشنگٹن کے دباؤ میں آئے گی۔
بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیرِ دفاع ولادیمیر پادرینو نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ امریکی کارروائی ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی توہین ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ امریکی فورسز نے کاراکاس کے گنجان آباد علاقوں میں ہیلی کاپٹروں سے راکٹ فائر کیے۔
وزیرِ دفاع نے کہا ’ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔‘
ان کے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وسیع پیمانے پر فوجی کارروائی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کا دعویٰ کیا۔
انہوں نے کہا کہ حملے فویرتے تیونا، کراکس، میرانڈا، اراگوا اور لاگوآردیا کی ریاستوں پر ہوئے ہیں، زخمیوں اور ہلاکتوں کے بارے میں معلومات جمع کر رہے ہیں۔۔ آزاد، خودمختار اور مقتدر وینزویلا پوری قوت سے غیرملکی افواج کی موجودگی کو مسترد کرتا ہے، جنہوں نے اپنے راستے میں موت، درد اور تباہی چھوڑی ہے۔
وزیردفاع کا کہنا تھا کہ ہم نے زمینی، فضائی، بحری، دریائی اور میزائل مسلح نظاموں کو فعال کردیا ہے۔ فوجی و پولیس آپریشنل اقدامات فعال کردیے ہیں۔