نائیجیریا: بحری جہاز سے 31 کلو کوکین برآمد، عملے کے 22 بھارتی ارکان گرفتار

نائیجیریا: بحری جہاز سے 31 کلو کوکین برآمد، عملے کے 22 بھارتی ارکان گرفتار
نائیجیریا کی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی نے اتوار کو لاجوس کی مرکزی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز سے 31 کلو کوکین برآمد کر کے بھارتی عملے کے 22ارکان کو گرفتار کرلیا ہے۔ گرفتار شدہ افراد میں جہاز کا ماسٹر بھی شامل ہے، جبکہ باقی 21 افراد کو مزید تفتیش کے لیے لاگوس کے ریاستی کریمنل انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ منتقل کر دیا گیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق 2 جنوری 2026 کو لاگوس کے اہم بندرگاہ پر ایم وی آروانا ہولیا جہاز کی تلاشی کے دوران 31.5 کلوگرام کوکین برآمد ہوئی۔ جہاز مارشل آئلینڈز سے روانہ ہوا تھا۔ گرفتار عملے میں جہاز کے ماسٹر شرما ششی بھوشن کے ساتھ 21 دیگر بھارتی عملے کے ارکان شامل ہیں۔
گرفتار افراد میں بھارتی منوج کمار، بھالراو نیلیش مکند، نادر انتھونی میکسن ڈیوڈ، کولوسو سرینواس راؤ، ساگر گوراو، فرانسس اینٹو بیمس نیسٹر، جگدیپ سنگھ، جئے پرکاش، پربھوخان سنگھ، نیواج سندیش سُرش، پانڈے پرشانت، نِتو انند، آکاش بابو، داساری راجو، ریڈی نندیکا سنجیبا، رانا نیویش، میلیتھیل انصاف رحمان، بارلا چندنیا کرشنا، گوش اریجیت، موندل رَحان اور گنگوار شیو اوم شامل ہیں۔
اس کارروائی کے علاوہ ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی نے دسمبر 2025 میں بھی متعدد منشیات برآمد کیں۔ 24 اور 29 دسمبر کو لاگوس کی ایک کورئیر کمپنی سے کیٹامین، ایکسٹسی اور ٹراماڈول کی گولیاں برآمد ہوئیں جو زیمبیا اور برطانیہ بھیجی جا رہی تھیں۔ نومبر میں ایجنسی نے 20 فلپائنی بحری عملے کو گرفتار کیا تھا جو برازیل سے کم از کم 20 کلو کوکین لا رہے تھے۔
اسی دوران ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی نے امریکی اور برطانوی انسداد منشیات ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ایک کارٹل کی تحقیقات بھی شروع کی تھیں، جس کے تحت لاگوس کے بندرگاہ پر ایک کنٹینر میں 1,000 کلو کوکین برآمد ہوئی تھی۔
دوسری کارروائی میں اویو ریاست ایبادان میں 65 سالہ فاطمہ ایلوری، المعروف ”ماما کیروسین“، کو گرفتار کیا گیا، جو غیر قانونی منشیات کی بڑی ڈسٹری بیوٹر تھی۔ اس کے ساتھ 35 سالہ اولوسانیا ابوسید بھی گرفتار ہوئے، جن کے قبضے سے 238.4 کلو سکَنک، ایک طاقتور قسم کی بھنگ، برآمد ہوئی۔
ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی حکام نے بورنو ریاست میں باغیوں تک منشیات کی سپلائی روکنے کے لیے بھی کارروائیاں کیں۔ 26 سالہ عیسیٰ محمد کو 9,150 ٹراماڈول انجیکشن کے ایمپولز کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور اسی دن 30 سالہ موسیٰ سامائلا کو بیو مارکیٹ سے 34,000 ٹراماڈول کیپسول کے ساتھ پکڑا گیا۔
سال کی پہلی دن لاگوس سے 400 کلو سکَنک اور ایک وین برآمد ہوئی۔ جِگوا، ہادیجیا سے 140.8 کلو سکَنک اور کواڑا، ایلورِن سے 238.5 کلو سکَنک برآمد ہوئی۔ 31 دسمبر کو 32,000 ٹراماڈول اور ڈائیزپام گولیاں ابو بکر ربیعُو کے قبضے سے برآمد ہوئیں۔