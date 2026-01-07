وینزویلا میں 7 دن قومی سوگ کا اعلان، امریکی کارروائی کے بعد کشیدگی میں اضافہ
وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگِز نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں سات دن کے قومی سوگ کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ حالیہ امریکی حملے اور اس میں مارے جانے والے فوجی اہلکاروں کو خراجِ عقیدت پیش کیا جا سکے۔
ڈیلسی روڈریگِز نے منگل کو جاری بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ ان مرد و خواتین کے اعزاز میں کیا گیا ہے جنہوں نے وینزویلا اور سابق صدر نکولس مادورو کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کیں۔
روڈریگِز نے یہ اعلان ریاستی ٹی وی پر بیان دیتے ہوئے کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وینزویلا ایک پرامن ملک ہے اور اس پر غیر ضروری حملہ ہوا ہے۔
روڈریگِز نے اپنے خطاب میں صدر مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورز کی امریکا میں موجودگی کا بھی ذکر کیا جنہیں منشیات اور اسلحے کے الزامات کے سلسلے میں نیویارک میں عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور انہوں نے گناہگار نہ ہونے کا بیان دیا ہے۔
وینزویلا پر امریکی حملے میں مارے گئے افراد کی تعداد ابھی تک سرکاری طور پر واضح نہیں کی گئی ہے، البتہ وینزویلا کے اٹارنی جنرل نے بتایا ہے کہ ”دسیوں“ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
کیوبا کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس عمل میں ان کے 32 فوجی اور پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔
وینزویلا نے حملے کو جارحیت قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی ہے اور کیوبا نے بھی دو روز کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔
عبوری صدر روڈریگِز نے کہا ہے کہ ان کا ملک جنگ میں نہیں ہے کیونکہ وہ پرامن لوگ ہیں جو غیر ملکی جارحیت کا نشانہ بنے ہیں۔
اس واقعے کے بعد وینزویلا میں سیاسی کشیدگی اور غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوا ہے، جس کے اثرات مقامی عوام اور بین الاقوامی تعلقات پر پڑ رہے ہیں۔