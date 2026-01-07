پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کے لیے بولی لگانے والے 10 خریداروں کے نام سامنے آگئے

پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کے لیے بولی لگانے والے 10 خریداروں کے نام سامنے آگئے
لاہور: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 میں 2 نئی ٹیموں کیلئے بولی لگانے والے 10 خریداروں کے نام سامنے آگئے ہیں۔
ایچ بی ایل پی ایس ایل میں توسیع کے سلسلے میں 2 نئی ٹیموں کی نیلامی کل اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ نیلامی جناح کنونشن سینٹر میں ہوگی جس کا باقاعدہ آغاز شام 4 بج کر 15 منٹ پر کیا جائے گا۔
پی سی بی کے مطابق پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار لیگ میں دو نئی فرنچائزز شامل کی جا رہی ہیں جس کے بعد پی ایس ایل سیزن 11 میں ٹیموں کی تعداد 6 سے بڑھ کر 8 ہو جائے گی۔
نیلامی کا عمل براہِ راست پی سی بی اور پی ایس ایل کے آفیشل یوٹیوب چینلز، ٹیپ میڈ، تماشا اور پی سی بی لائیو (یوکے) پر دکھایا جائے گا جبکہ اے اسپورٹس، جیو اسپورٹس، فاسٹ اسپورٹس اور پی ٹی وی اسپورٹس بھی نیلامی کو براہِ راست نشر کریں گے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے گزشتہ دنوں 2 نئی فرنچائزز کے لیے دی گئی بولیوں کا تکنیکی جائزہ مکمل کیا تھا۔ پی سی بی کو دنیا بھر سے 2 نئی ٹیموں کے لیے 12 بولیاں موصول ہوئی تھیں تاہم بولی کمیٹی نے جانچ پڑتال کے بعد 10 کو اہل قرار دیا تھا۔
جس کے بعد پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کے لیے بولی لگانے والے تمام 10 خریداروں کے نام سامنے آگئے، نئی ٹیموں کے حصول کے لیے 10 معروف کمپنیوں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔
نیلامی میں ایم نیکسٹ، ڈہرکی شوگر ملز، ایف کے ایس، پرزم ڈیولپرز، انوریکس سولر، جاز، آئی ٹو سی (i2c)، ولی ٹیکنالوجیز، ویگو ٹیل اور اوزی ڈویلپرز حصہ لیں گے۔
پی سی بی حکام کا کہنا ہے کہ نئی فرنچائزز کے ممکنہ شہروں میں فیصل آباد، گلگت، حیدرآباد، مظفرآباد، راولپنڈی اور سیالکوٹ شامل ہیں، تاہم حتمی فیصلہ نیلامی کے بعد کیا جائے گا۔ پی ایس ایل سیزن 11 کا انعقاد 26 مارچ سے 3 مئی 2026 تک شیڈول ہے۔
نیلامی کے بعد ایک خصوصی تقریب بھی منعقد کی جائے گی جس میں عالمی شہرت یافتہ گلوکار راحت فتح علی خان خصوصی پرفارمنس پیش کریں گے۔ اس موقع پر پاکستان شاہینز اور ہانگ کانگ سپر سکسز کی فاتح ٹیموں کو بھی انعامات دیے جائیں گے۔
پی سی بی کے مطابق پی ایس ایل نیلامی ایونٹ کا آفیشل ہیش ٹیگ #NewEra رکھا گیا ہے جو لیگ کے نئے دور اور توسیع کی عکاسی کرتا ہے۔
واضح رہے کہ نئی ٹیمیں پی ایس ایل 11 میں حصہ لیں گی، جو 26 مارچ سے 3 مئی 2026 تک شیڈول ہے۔