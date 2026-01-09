تیسری عالمی جنگ اور انسانوں کا خلائی مخلوق سے پہلا رابطہ: 2026 اور بابا وانگا کی پیشگوئیاں
دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی اور جنگی خدشات کے درمیان، بلغاریہ کی مشہور نابینا پیشگو بابا وانگا کی پیشگوئیاں ایک بار پھر عالمی توجہ حاصل کر رہی ہیں۔ بابا وانگا 1996 میں 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں، مگر ان سے منسوب دعوے آج بھی خوف، تجسس اور بحث کو جنم دے رہے ہیں۔
بابا وانگا نے سال 2026 کو انسانیت کے لیے ایک نہایت خطرناک سال قرار دیا تھا۔ ان کی پیشگوئی کے مطابق اسی سال تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔
موجودہ عالمی حالات روس اور یوکرین کی جاری جنگ، امریکا اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، تائیوان پر چینی دباؤ اور عالمی طاقتوں کے درمیان براہِ راست تصادم کے خدشات نے ان پیشگوئیوں کو مزید سنجیدہ بنا دیا ہے۔
تاہم بابا وانگا کے مطابق، اگرچہ یہ جنگ تباہ کن ہو سکتی ہے، لیکن یہ انسانیت کے مکمل خاتمے کا سبب نہیں بنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کا حتمی خاتمہ سال 5079 میں ہوگا۔ یعنی، اگر تیسری عالمی جنگ ہوتی بھی ہے تو وہ انسانیت کی آخری جنگ نہیں ہوگی۔
بابا وانگا نے یہ بھی خبردار کیا تھا کہ 2026 وہ سال ہوگا جب انسانیت کو احساس ہوگا کہ وہ ٹیکنالوجی اور اخلاقیات میں حد سے آگے بڑھ چکی ہے۔ ان کے مطابق یہ بیداری کسی ایک بڑے حادثے سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ پیدا ہوگی، جس کی وجہ سائنسی ترقی، مصنوعی ذہانت، طبی تجربات اور عالمی تناؤ بنیں گے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ بابا وانگا نے نومبر 2026 میں انسانوں اور خلائی مخلوق کے درمیان پہلے براہِ راست رابطے کی بھی پیشگوئی کی تھی۔ ان کے مطابق ایک بہت بڑا خلائی جہاز زمین کے ماحول میں داخل ہوگا، تاہم انہوں نے اس مخلوق کے ارادوں کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کی۔ حالیہ برسوں میں سامنے آنے والی نامعلوم فضائی مظاہر (UAPs) اور پراسرار خلائی اجسام، جیسے 3I/ATLAS، نے ان دعوؤں کو مزید توجہ دلائی ہے۔
بابا وانگا سے منسوب دیگر اہم پیشگوئیوں میں شامل ہیں:
2028: انسان وینس کو توانائی کے ممکنہ ذریعہ کے طور پر تلاش کریں گے
2033: قطبی برف پگھلنے سے سمندری سطح میں شدید اضافہ
2046: مصنوعی انسانی اعضا کی بڑے پیمانے پر تیاری
2076: دنیا کے کئی ممالک میں کمیونزم کا پھیلاؤ
2170: شدید عالمی قحط
3005: مریخ کی مخلوق کے ساتھ جنگ
3797: زمین ناقابلِ رہائش ہو جائے گی
5079: دنیا کا مکمل خاتمہ
تاہم، ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بابا وانگا کی تمام پیشگوئیاں درست ثابت نہیں ہوئیں۔ بعض دعوے، جیسے اوباما کا آخری امریکی صدر ہونا یا 2010 میں تیسری عالمی جنگ کا آغاز، مکمل طور پر غلط ثابت ہوئے۔ اسی لیے ان پیشگوئیوں کو سائنسی حقیقت کے بجائے عوامی دلچسپی اور قیاس آرائی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
اس کے باوجود، بڑھتی ہوئی عالمی بے چینی کے ماحول میں بابا وانگا کی 2026 سے متعلق پیشگوئیاں لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ آیا دنیا واقعی کسی بڑے موڑ کے قریب ہے یا یہ سب محض خوف پر مبنی کہانیاں ہیں۔