سونے کی قیمت میں آج بھی ہزاروں روپے اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟

سونے کی قیمت میں آج بھی ہزاروں روپے اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟
عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 37 ڈالراضافے سے فی اونس سونا 4509 ڈالر تک جا پہنچا
عالمی اور مقامی میں مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
مقامی صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونا 3 ہزار 700 روپے مہنگا ہو کر 4 لاکھ 73 ہزار 262 روپے کا ہو گیا۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 3 ہزار 172 روپے کا اضافہ ہوا جس کے بعد 10 گرام سونا 4 لاکھ 5 ہزار 745 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔
عالمی مارکیٹ میں سونا 37 ڈالر مہنگا ہوکر 4509 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں جمعہ کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 34 ڈالر کا اضافہ ریکارڈ ہواتھا، جس کے نتیجے میں سونے کی نئی عالمی قیمت 4 ہزار 472 ڈالر کی سطح پر آگئی تھی۔
gold world market
10 Gram Gold
Gold market Pakistan
per tola gold
gold rate 2026
مزید خبریں
سونا پھر ہزاروں روپے مہنگا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
بجلی مہنگی ہونے کا معاملہ: وفاقی حکومت نے نظرثانی درخواست دائر کردی
جولائی تا دسمبر 2025: تنخواہ دار طبقے نے کتنا انکم ٹیکس ادا کیا؟
عوام کیلئے خوشخبری! سونا مزید سستا، فی تولہ قیمت کیا ہوگئی؟
پی آئی اے کا اسلام آباد کے بعد لاہور سے لندن فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان
ملک میں تیل سپلائی کو ٹرانسپورٹ سے پائپ لائن پر منتقل کرنے کا منصوبہ
مقبول ترین