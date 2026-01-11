وزیراعلیٰ سندھ نے سہیل آفریدی کے ساتھ ملاقات سے معذرت کرلی

وزیراعلیٰ سندھ نے سہیل آفریدی کے ساتھ ملاقات سے معذرت کرلی
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی ہم منصب مراد علی شاہ سے ملاقات منسوخ ہو گئی ہے۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سہیل آفریدی سے پیر کو طے شدہ ملاقات سے معذرت کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات تحریک انصاف کے کراچی جلسے سے قبل منسوخ کی گئی۔
دوسری جانب وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے الزام عائد کیا ہے کہ حیدرآباد سے کراچی واپسی کے دوران ان کے راستے میں جان بوجھ کر رکاوٹیں ڈالی گئیں، جس کی وجہ سے انہیں ساڑھے سات گھنٹے لگا کر کراچی پہنچنا پڑا۔
انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ ان کے قافلے کو ویران راستوں پر دھکیل دیا گیا اور مجبوراً وہ انہی راستوں سے ہو کر کراچی پہنچے۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ کراچی پہنچ چکے ہیں اور جلسہ ضرور ہوگا۔
واضح رہے کہ کراچی کے ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو باغ جناح میں جلسے کی مشروط اجازت دے دی ہے۔