امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھارت کے معاشی اصلاحات پر سوال اٹھا دیے
معروف امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف عائد کرنے کے بعد بھارت کے معاشی اصلاحات پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور کہا ہے کہ ٹیرف عائد ہونے کے باعث بھارت کو اقتصادی اصلاحات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔
جمعے کو امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھارت کی معاشی پالیسیوں اور اصلاحات پر سخت تنقید کرتے ہوئے مودی حکومت کو ناکام قرار دیا ہے جب کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت آزاد منڈی سے متعلق واضح وژن پیش کرنے میں ناکام رہا ہے اور جزوی و نمائشی اصلاحات پر انحصار کیا گیا۔
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق مودی دورِ حکومت میں بھارت کی معاشی اصلاحات غیر مستقل، کمزور اور تاخیر کا شکار رہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگست 2025 میں امریکا کی جانب سے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا گیا جو کسی بھی بڑی معیشت کے لیے سب سے زیادہ ہے، جب کہ معاشی ماہرین کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان سخت ٹیرف اقدامات نے بھارتی معاشی اصلاحات کی کمزوری کو بے نقاب کر دیا۔
امریکی اخبار کے مطابق یہ ٹیرف اس بات کا ثبوت ہیں کہ بھارت کی معیشت اب بھی سخت ریگولیٹڈ ہے اور مودی حکومت آزاد منڈی کی سمت دلیرانہ اقدامات کرنے میں ناکام رہی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نان ٹیرف رکاوٹوں نے امریکی غصے کو مزید ہوا دی، جبکہ انشورنس اور نیوکلیئر جیسے اہم شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری بہت دیر سے کھولی گئی۔
وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بینکاری بحران کے بعد اصلاحات تاخیر سے متعارف کرائی گئیں، جبکہ جی ایس ٹی کا ناقص نفاذ مودی حکومت کی بڑی ناکامی قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت میں جی ایس ٹی نظام اب بھی عالمی ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہے۔
امریکی اخبار کے مطابق لیبر اصلاحات میں بڑی اور بنیادی تبدیلیوں سے گریز کیا گیا، زرعی اصلاحات سیاسی دباؤ کے باعث واپس لے لی گئیں، جبکہ زمین، لیبر اور سبسڈی سے متعلق اصلاحات مسلسل مؤخر ہوتی رہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری نہ ہو سکی۔
توانائی کے شعبے سے متعلق رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاور سیکٹر میں اصلاحات کے دعوے بار بار ناکام ہوئے اور سرکاری بجلی کے ادارے اب بھی شدید مالی بحران کا شکار ہیں۔ اسی طرح بیوروکریسی میں کی جانے والی تبدیلیوں کو بھی محض ظاہری اور معمولی قرار دیا گیا۔
وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق مودی حکومت نے بحران سے پہلے تنقید کو مسلسل نظر انداز کیا اور جرات مندانہ اصلاحات کے بجائے جزوی اقدامات پر انحصار کیا، جس کے باعث بلند ٹیرف اور تحفظ پسند پالیسیوں نے مسابقت کو نقصان پہنچایا۔
امریکی اخبار کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہا کہ بھارت نے حقیقی اصلاحات کے بجائے نمائشی اصلاحات کا سہارا لیا جب کہ موجودہ صورت حال میں بھارتی معیشت کو مکمل معاشی اوورہال کی ضرورت ہے۔