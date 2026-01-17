سونے کی قیمت میں حیران کُن کمی، فی تولہ قیمت کیا ہوگئی؟
عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 6 ڈالر کمی سے 4595 ڈالر فی اونس پرآگئی
کاروباری ہفتے کے آخری روز ملک میں سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔
صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں 600 روپے کی کمی ہوئی ہے اور نئی قیمت 4 لاکھ 81 ہزار 862 روپے تک پہنچ گئی ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 515 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد اس کی قیمت 4 لاکھ 13 ہزار 118 روپے ہو گئی ہے۔
عالمی مارکیٹ میں سونا 6 ڈالر کمی سے 4595 ڈالر فی اونس پرآگیا ہے۔
Gold rates Pakistan
gold world market
10 Gram Gold
per tola gold
gold price 2026
