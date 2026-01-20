ائیرلائن سی ای او کے ’احمق‘ کہنے پر ایلون مسک کی دھمکیاں
ایلون مسک کی ملکیت سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر حالیہ وقتی خلل نے ایک چھوٹی سی تکنیکی پریشانی کو بڑے عوامی تنازعے میں بدل دیا۔ اس دوران ریان ایئر کے سی ای او مائیکل او لیری نے مسک کو کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا، جس پر مسک نے فوری طور پر جوابی ٹویٹ میں مذاق اور تنقید کے ساتھ جواب دیا، یہاں تک کہ طنزیہ انداز میں ایئر لائن خریدنے اور سی ای او کو برطرف کرنے کی بات کر دی۔
یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب ایکس پر ایک معمولی سروس خلل آیا، جس میں صارفین پوسٹس کے نہ لوڈ ہونے اور ٹائم لائن کی شکایات کر رہے تھے۔ ریان ائر نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آفیشل اکاؤنٹ پر طنزیہ انداز میں لکھا، ”شاید آپ کو وائی فائی کی ضرورت ہے ایلون مسک؟“۔
ایلون مسک نے فوری جواب دیا، ”کیا میں ریان ایئر خرید کر ریان نامی شخص کو شخص ذمہ داری سونپ دوں؟“۔ یہ جوابی پیغام چند ہی گھنٹوں میں وائرل ہو گیا اور لاکھوں ناظرین کی توجہ حاصل کر لی، جس نے سوشل میڈیا پر نئے میمز اور بحثوں کی لہر پیدا کر دی۔
اصل کشیدگی تو چند دن قبل ایک انٹرویوسے شروع ہوئی تھی، جب او لیری نے اسٹار لنک کے ذریعے ریان ائر کے جہازوں میں انٹرنیٹ نصب کرنے کے امکانات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ”میں ایلون مسک کی کسی بات پر بالکل توجہ نہیں دوں گا۔ وہ امیر ضرور ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک احمق ہیں۔“
مسک نے اس کے جواب میں ایکس پر او لیری کے بارے میں کہا، ”ریان ائر کے سی ای او ایک مکمل احمق ہیں۔ انہیں فارغ کرو۔“ اس کے بعد دونوں کے درمیان عوامی تنقید اور طنزیہ جوابات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
او لیری نے وضاحت کی کہ جہازوں پر سیٹلائٹ انٹرنیٹ لگانے کے لیے ہر طیارے پر اینٹینا نصب کرنا پڑے گا، جس پر سالانہ تقریباً 200 سے 250 ملین ڈالر کا خرچ آئے گا، یعنی ہر مسافر پر ایک ڈالر اضافی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسافر اس اضافی فیس کے لیے تیار نہیں اور اسی وجہ سے یہ منصوبہ ممکن نہیں۔
مزید برآں، او لیری نے مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بھی کھلی تنقید کی اور کہا، ”میں ایلون مسک کی کسی بھی بات پر توجہ نہیں دوں گا اور نہ ہی سوشل میڈیا میں وقت ضائع کروں گا۔“
یہ مباحثہ نہ صرف سوشل میڈیا اور ایوی ایشن کے حلقوں میں بلکہ عام صارفین کے درمیان بھی موضوع بحث بن گیا، جس نے دو کاروباری رہنماؤں کے مختلف نقطہ نظر، ٹیکنالوجی کے استعمال، اور عوامی اظہار کے انداز کو نمایاں کر دیا۔
اس طنزیہ مقابلے میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ مسک کے پرانے ٹویٹس دوبارہ وائرل ہو گئے، جن میں انہوں نے کبھی ٹویٹر خریدنے کا ذکر کیا تھا۔ اب ایکس کے ذریعے یہ جھڑپ ایک نئے تناظر میں سامنے آئی ہے، جہاں ہنسی، غرور اور کاروباری اختلافات ایک ساتھ نظر آئے۔