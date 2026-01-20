قومی اسمبلی کے بعد سینیٹ میں بھی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ رکن اپوزیشن لیڈر مقرر

سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے اپوزیشن لیڈر کی نشست سنبھال لی
چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹ کے قائد حزبِ اختلاف کی تقرری کا اعلان کردیا۔

ذرائع کے مطابق سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے اپوزیشن لیڈر کی نشست سنبھال لی ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ اعظم نذیرتارڑ، رانا ثنا، طارق فضل نے سینیٹ کے اپوزیشن لیڈر بننے پر راجا ناصرعباس کو مبارکباد پیش کی۔

دیگرسینیٹرزنے بھی راجا ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر بننے پر مبارکباد دی۔

سینیٹ سیکرٹریٹ نے سینیٹ میں اپوزیشن لیڈرکی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کردیا، نوٹیفکیشن قائم مقام سیکرٹری سینیٹ کے دستخط سے جاری کیا گیا۔ نوٹیفکیشن کی کاپی علامہ راجا ناصرعباس اور ارکان سینیٹ کو بھی بھجوا دی گئی۔

یہ فیصلہ سینیٹ کے رولز اور قوانین کا بغور جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔ شبلی فراز کی نشست خالی ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی تھا، جس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔

خیال رہے کہ اس سے قبل قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کیا تھا۔

