چترال میں مکان پر تودہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق
خیبرپختونخوا کے ضلع چترال میں مکان پر تودہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق ہوگئے جب کہ ایک بچی معجزانہ طور پربچ گئی ہے۔
چترال کے دور افتادہ علاقے سریگال دمیل ارندو میں باچا نامی شخص کے مکان پر شدید برفباری کے باعث تودہ گرا جس کے نتیجے میں 10 افراد ملبے تلے دب گئے۔
حادثے کے فوراً بعد مقامی افراد نے امدادی کاروائیوں میں حصہ لیتے ہوئے ملبے سے 9 لاشوں کو نکال لیا جب کہ ایک بچی بھی زندہ نکال لی گئی۔
دوسری جانب صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے چترال میں برفانی تودہ گرنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کی ہے۔
صدر نے کہا کہ اللّہ تعالیٰ مرحومین کو جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے، شدید بارش اور برف باری موسمیاتی ہنگامی صورت حال کی واضح نشانیاں ہیں، موسمی تبدیلیوں کے مطابق نقصانات کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
آصف زرداری نے وفاقی اور صوبائی کو متاثرہ علاقوں میں امدادی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔
ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے چترال کے علاقے ڈومیل میں برفانی تودہ گرنے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو فوری ریسکیو اور امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کردی ہے اور کہا ہے کہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔
وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا نے متاثرہ خاندانوں کو فوری ریلیف اور امدادی پیکیج فراہم کرنے اور متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کے لیے اضافی مشینری اور عملہ تعینات کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔
سہیل آفریدی نے پی ڈی ایم اے، ریسکیو 1122 اور ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور ہنگامی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔
اس کے علاوہ گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی چترال کے علاقے ڈومیل میں گھر پر برفانی تودہ گرنے سے 9 افراد کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
گورنر خیبرپختونخوا نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور جاں بحق مرد اور خواتین کے درجات بلندی کی دعا بھی کی ہے۔
فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔