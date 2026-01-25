سردیوں میں اسکول کے اوقات کار سے متعلق اہم فیصلہ سامنے آگیا
فیصلے کا اطلاق سرکاری اور نجی اسکولوں پر یکساں ہوگا، محمکہ اسکول ایجوکیشن
سندھ میں سردی کی شدت کے باعث اسکول کے اوقات کار میں تبدیلی کے فیصلے میں توسیع کردی گئی ہے۔
ترجمان محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق محمکہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے سردی کے سبب اسکول صبح 9 بجے شروع کرنے کے فیصلے میں توسیع کردی ہے۔
محمکہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق سندھ میں اسکول 4 فروری تک صبح 9 کھلیں گے جب کہ فیصلے کا اطلاق سرکاری اور نجی اسکولوں پر یکساں ہوگا۔ فیصلے کا مقصد طلبہ اور اساتذہ کو سرد موسم کے ممکنہ اثرات سے محفوظ رکھنا ہے۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے تمام متعلقہ تعلیمی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ جاری کردہ شیڈول پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔
مزید خبریں
ڈی آئی خان: شادی کی تقریب میں دھماکے کی فوٹیج سامنے آگئی، خودکش بمبار افغانی نکلا
پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 3 دہشت گرد ہلاک
وادی تیراہ کو خالی کرنے کا نوٹیفکیشن واپس نہ لیا تو پختون قوم کا جرگہ بلاؤں گا: سہیل آفریدی
خاتون کی رضا مندی کے بغیر طلاق کو خلع میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا: سپریم کورٹ
ایبٹ آباد میں پھنسے سیاح ریسکیو، محفوظ مقام پر منتقل، کئی سڑکیں بحال نہ ہوسکیں
وفاقی ٹیکنیکل ٹیم گل پلازہ پہنچ گئی، ایک ہی خاندان کے 4 متاثرین کی نمازِ جنازہ ادا
مقبول ترین