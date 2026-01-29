سانحہ گل پلازا: 12 افراد کی باقیات آج لواحقین کے سپرد کی جائیں گی، حکام

سانحہ گل پلازا: 12 افراد کی باقیات آج لواحقین کے سپرد کی جائیں گی، حکام
کراچی میں پیش آنے والے سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی میتوں اور باقیات کی سپردگی کے معاملے پر پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق موجودگی کی تصدیق کی بنیاد پر ملبے سے نکالی گئی 12 افراد کی باقیات آج ان کے لواحقین کے حوالے کر دی جائیں گی۔
حکام کا کہنا ہے کہ 30 سے زائد افراد کی آخری لوکیشن کے ذریعے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ وہ سانحے کے وقت گل پلازا میں موجود تھے، جس کے بعد ان کی باقیات ورثا کو دینے کا فیصلہ کیا گیا۔
تفتیشی حکام کے مطابق ملبے سے مجموعی طور پر 18 افراد کی باقیات نکالی گئیں، تاہم ان میں سے کئی باقیات انتہائی خراب حالت میں تھیں، جس کے باعث ان کے نمونے لیبارٹری نہیں بھیجے جا سکے۔
حکام نے بتایا کہ خستہ حال بارہ سیمپلز سے بھی ڈی این اے کے نتائج حاصل نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے شناخت کے عمل میں شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ اس دوران گھڑی، انگوٹھی، بٹوہ اور دیگر ذاتی اشیا کی مدد سے دو لاشوں کی شناخت ممکن بنائی گئی، جو دکاندار ابو بکر اور ان کے ملازم عامر کی تھیں، جن کی شناخت ابو بکر کے بیٹے تاج نے کی۔
دوسری جانب سائٹ میٹروول کے رہائشی ایک ہی خاندان کے تین افراد کی شناخت بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ حکام کے مطابق نعمت اللہ، عبد اللہ اور یوسف خان کی میتیں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے شناخت ہوئیں۔
نعمت اللہ اور عبد اللہ سگے بھائی تھے جبکہ یوسف خان ان کا کزن تھا۔ اسی طرح گارڈن کے رہائشی صداقت اللہ کی میت کی شناخت بھی مکمل کر لی گئی ہے۔
تفتیشی حکام کے مطابق شناخت مکمل ہونے کے بعد یہ میتیں ایدھی سردخانے سے لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ سانحہ گل پلازا میں آج مجموعی طور پر پانچ میتیں ورثا کے سپرد کی گئیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ دو سگے بھائی خضر اور حیدر علی کی باقیات بھی ورثا کے حوالے کی جا رہی ہیں، جبکہ نارتھ ناظم آباد کے رہائشی عمر نبیل، ان کی اہلیہ اور بیٹے کی باقیات بھی لواحقین کے سپرد کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یاسین، یوسف، نعمت اللہ، عبد اللہ اور دیگر متاثرین کی باقیات کی حوالگی کا عمل بھی جاری ہے۔
تفتیشی حکام کے مطابق سانحہ گل پلازا میں جاں بحق ہونے والے مجموعی طور پر انتالیس افراد کی میتیں اور باقیات اب تک ان کے ورثا کے حوالے کی جا چکی ہیں، جبکہ واقعے سے متعلق قانونی اور تفتیشی کارروائی بدستور جاری ہے۔