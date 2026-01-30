ویرات کوہلی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ پراسرار طور پر غائب ہونے پر مداح پریشان
بھارتی کرکٹ کے عالمی شہرت یافتہ اسٹار ویرات کوہلی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ جمعے کی شب اچانک غائب ہو گیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر قیاس آرائیوں اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ دنیا کے سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے کھلاڑیوں میں شامل ویرات کوہلی کی پروفائل نظر نہ آنے پر مداح حیران اور پریشان دکھائی دیے۔ تاہم آج صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے انسٹاگرام اکاؤنٹ دوبارہ فعال ہو گیا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دوران ویرات کوہلی کے بھائی وکاس کوہلی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی غیر فعال پایا گیا۔
ویرات کوہلی، ان کی مینجمنٹ ٹیم یا انسٹاگرام کی جانب سے اب تک اس اچانک غائب ہونے کی کوئی باضابطہ وضاحت سامنے نہیں آئی۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ اقدام جان بوجھ کر کیا گیا تھا یا پھر کسی تکنیکی خرابی کا نتیجہ تھا۔
اکاؤنٹ کی عارضی بندش نے ویرات کوہلی کے مداحوں کو رات بھر بے چین رکھا۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لوگوں نے اپنے ردعمل کا اظہار کیا۔ کئی صارفین نے انسٹاگرام کے آفیشل اکاؤنٹ کو ٹیگ کر کے سوالات اٹھائے، جبکہ کچھ نے اسے مذاق کے انداز میں لیا۔
کچھ مداح اداکارہ انوشکا شرما کے انسٹاگرام پیج پر بھی پہنچ گئے اور مزاحیہ تبصرے کیے، جن میں ایک جملہ خاص طور پر وائرل ہوا، ”بھابھی، بھائی کا اکاؤنٹ کہاں گیا؟“
وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ میمز میں بدل گیا۔ کئی صارفین نے ویرات کوہلی کے انسٹاگرام کے غائب ہونے کو حال ہی میں وائرل ہونے والے ”لاپتہ پینگوئن“ کے رجحان سے جوڑ دیا۔
سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹس بھی دیکھنے میں آئیں جن میں یہ تاثر دیا گیا کہ سال 2026 عجیب و غریب گمشدگیوں کا سال بنتا جا رہا ہے، جہاں مشہور شخصیات اور حتیٰ کہ میمز بھی بغیر وضاحت کے غائب ہو رہی ہیں۔
اگرچہ ویرات کوہلی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اب دوبارہ آن لائن ہے، لیکن اس مختصر وقفے کی اصل وجہ اب بھی ایک سوال بنی ہوئی ہے۔ اس واقعے نے مداحوں کو محظوظ بھی کیا، الجھن میں بھی ڈالا اور ساتھ ہی سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک نئی بحث کو جنم دے دیا۔