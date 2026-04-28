ناسا سے اپنا نام زمین پر لکھوائیں
امریکی خلائی ادارے ”ناسا“ نے زمین اور خلا سے متعلق سائنس کو عام لوگوں کے لیے مزید دلچسپ بنانے کے لیے ایک منفرد قدم اٹھایا ہے۔ ارتھ ڈے 2026 کے موقع پر شروع کیے گئے اس اقدام کے تحت ایک نیا ٹول متعارف کرایا گیا ہے، جس کی مدد سے لوگ زمین کے قدرتی مناظر میں اپنے نام کو تلاش کر سکتے ہیں۔
اس پروگرام کو ”یور نیم ان لینڈ سیٹ“ کا نام دیا گیا ہے، اس ٹول کی مدد سے صارفین سیٹلائٹ سے لی گئی زمین کی ان تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں جن میں پہاڑ، دریا یا دیگر قدرتی اشکال حروف تہجی کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔
اس سہولت کو استعمال کرنے کا طریقہ کار نہایت سادہ اور آسان ہے تاکہ ہر شخص اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ صارف کو صرف ناسا کی ویب سائٹ ”یور نیم ان لینڈ سیٹ“ پر جا کر اس مخصوص صفحے کو کھولنا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا نام ٹائپ کر سکتا ہے۔
نام لکھتے ہی یہ نظام خودکار طریقے سے ایسی تصاویر تلاش کرتا ہے جو ان حروف سے ملتی جلتی ہوں اور پھر ان تمام تصاویر کو جوڑ کر ایک مکمل نام کی شکل دے دیتا ہے۔ اس میں نہ صرف حروف کو دیکھا جا سکتا ہے بلکہ صارف ان مقامات کے درست محل وقوع کی معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے جہاں سے وہ تصویر لی گئی ہے۔
ناسا کی جانب سے اس دلچسپ ویب سائٹ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور زمین کی بدلتی ہوئی قدرتی ساخت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اس پروگرام کے تحت ایک گیلری بھی بنائی گئی ہے جس میں 72 مختلف تصاویر شامل ہیں جو حروف تہجی کی نمائندگی کرتی ہیں۔
یہ تصاویر دنیا بھر کے مختلف حصوں کی ہیں جو ہمیں زمین کے تنوع اور اس کی خوبصورتی سے آگاہ کرتی ہیں۔ اس طریقے سے سائنس کو ایک تفریحی انداز میں پیش کیا گیا ہے تاکہ نوجوان نسل اور عام لوگ ماحولیاتی تبدیلیوں اور زمین کے جغرافیائی حالات میں دلچسپی لیں۔
یہ ویب ٹول ’ارتھ ڈے‘ کے ان متعدد اقدامات کا حصہ ہے جن کا مقصد عوام میں زمین کے تحفظ اور اس کی قدرتی خصوصیات کے بارے میں شعور پیدا کرنا ہے۔
صارف اپنا نام مکمل ہونے کے بعد اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے زمین کے ان پوشیدہ مناظر سے آگاہ کر سکتے ہیں جو انسانی آنکھ سے عام طور پر اوجھل رہتے ہیں۔ ناسا کا یہ قدم نہ صرف علمی ہے بلکہ یہ انسانوں اور ان کے سیارے کے درمیان ایک جذباتی تعلق قائم کرنے کی بھی ایک کامیاب کوشش محسوس ہوتی ہے۔