ماں بیٹی کی مین ہول میں گر کر ہلاکت: وزیر اطلاعات کیخلاف مقدمے کی درخواست دائر

انتہائی گنجان آباد علاقے میں مین ہول کو کھلا چھوڑ کر سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا گیا، درخواست گزار
ویب ڈیسک
شائع 30 جنوری 2026 12:18pm
پاکستان

لاہور میں بھاٹی گیٹ کے قریب ماں اور بیٹی کے کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے پر لاہور ہائیکورٹ میں وزیر اطلاعات پنجاب سمیت متعلقہ افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔

درخواست میں پنجاب حکومت، لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایل ڈی اے) اور دیگر متعلقہ اداروں کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔

درخواست گزار کا مؤقف ہے کہ انتہائی گنجان آباد علاقے میں مین ہول کو کھلا چھوڑنا سنگین غفلت کے مترادف ہے، جس کے نتیجے میں ماں اور بیٹی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔

درخواست میں وزیر اطلاعات سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وقوعہ کی مکمل چھان بین کی جائے اور ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔

عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اس غفلت کی وجہ سے پیش آنے والے حادثے کا مناسب تدارک کیا جائے اور مستقبل میں ایسے خطرات کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں۔

