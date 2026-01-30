ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ کوعہدے سے ہٹا دیا گیا
مظہر نواز شیخ ڈی آئی جی ٹریفک تعینات، نوٹیفکیشن جاری
کراچی میں محکمہ پولیس کی اعلیٰ سطح پر تبادلے اور تعیناتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کے تحت ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔
پولیس حکام کے مطابق مظہر نواز شیخ کو نیا ڈی آئی جی ٹریفک کراچی تعینات کر دیا گیا ہے، جو فوری طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ نئی تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک مسائل، بدانتظامی اور عوامی شکایات کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ نئے ڈی آئی جی ٹریفک کو شہر میں ٹریفک نظام بہتر بنانے اور قوانین پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
پولیس حکام کے مطابق کراچی میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے آئندہ دنوں میں مزید اقدامات بھی متوقع ہیں۔
