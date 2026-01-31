کوئٹہ میں پولیس موبائل پر مسلح افراد کا حملہ، 3 اہلکار شہید

سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے، ذرائع
سہیل احمد
شائع 31 جنوری 2026 09:23am
پاکستان

کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے پولیس موبائل پر اچانک فائرنگ کے نتیجے میں 3 اہلکار شہید جبکہ دو پولیس اہکار زخمی ہوگئے، فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہوگئے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں شہید اہلکاروں کی میتیں سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

واقعے کے بعد سول اسپتال اور بی ایم سی اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔

ذرائع کے مطابق دونوں اسپتالوں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔

quetta police Balochistan Police
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین