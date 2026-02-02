آیت اللہ خامنہ ای کی دھمکی کے بعد ٹرمپ کو ایران سے معاہدے کی اُمید
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکا کے پاس دنیا کے سب سے طاقتور بحری جنگی جہاز موجود ہیں، جو دو دن کے اندر مطلوبہ مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔
میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک صحافی نے صدر ٹرمپ سے سوال کیا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کا کہنا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو وہ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ظاہر ہے خامنہ ای ایسا ہی کہیں گے، لیکن امریکا ہر صورتحال کے لیے تیار ہے۔
ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ امریکا اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا جائے گا، تاہم اگر ایسا نہ ہوا تو حالات کا رخ واضح ہو جائے گا۔
امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکی بحری جنگی جہاز نہایت قریب موجود ہیں اور ضرورت پڑنے پر صرف دو دن میں کارروائی کے لیے پہنچ سکتے ہیں۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ اب بھی ایران کے ساتھ کسی ڈیل کے خواہاں ہیں، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا خامنہ ای کی بات درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔
خیال رہے گزشتہ روز ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر امریکا نے ایران پر حملہ کیا تو یہ جنگ صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔
خامنہ ای کا کہنا تھا کہ امریکی صدر مسلسل بحری جہاز لانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایرانی قوم ان دھمکیوں سے نہ ڈرے گی اور نہ ہی مرعوب ہوگی۔
ایرانی سپریم لیڈر نے واضح کیا کہ ایران کسی ملک پر حملے کا آغاز نہیں کرتا اور نہ ہی جنگ کا خواہاں ہے، تاہم اگر کسی نے ایرانی قوم پر حملہ کیا یا اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو ایران اس کا سخت اور منہ توڑ جواب دے گا۔