رونالڈو کی سعودی فٹبال کلب چھوڑنے کی دھمکی، مطالبات کیا ہیں؟
سعودی فٹبال کلب آل نصر کے لیے کھیلنے والے عالمی شہرت یافتہ پرتگال کے اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کی کلب چھوڑنے کی خبریں زیرِ گردش ہیں۔
رونالڈو گزشتہ دو سعودی پرو لیگ میچز میں حصہ نہیں لے سکے، جس کی وجہ رپورٹس کے مطابق کلب کی مالی پالیسی سے ناخوشی ہے، خاص طور پر جب حریف کلب الهلال نے گزشتہ ماہ ٹرانسفر ونڈو میں کریم بنزما کو شامل کیا۔
سعودی پرو لیگ میں رونالڈو کے لیے ہنی مون فیز میں مشکلات کے آثار نظر آ رہے ہیں۔
ٹاک اسپورٹ کی رپورٹ مطابق 41 سالہ اسٹار نے کلب کی اعلیٰ انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہیں بتایا ہے کہ وہ کسی بھی وقت کلب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔
اگرچہ رونالڈو نے حال ہی میں آل نصر کے ساتھ 2027 تک معاہدہ تجدید کیا، لیکن وہ کلب اور لیگ کی مالی تقسیم پر مایوس نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پر ان کی شکایت یہ ہے کہ لیگ نے آل نصر کے براہِ راست حریف کلبوں کے لیے بھاری ٹرانسفر کی اجازت دی، جس میں خاص طور پر کریم بنزما کا آل اتحاد سے آل نصر منتقلی کا معاملہ شامل ہے۔ آل نصر، آل ہلال، آل اتحاد اور آل اہلی سب سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے زیرِ ملکیت ہیں۔
آل نصر اگلا میچ ترکمانستان کے کلب آرکڈاگ کے خلاف کھیلنے جا رہا ہے، جس میں ایشین چیمپئنز لیگ ٹو کے کوارٹر فائنل کے لیے جگہ طے ہو گی۔ رونالڈو، جو گزشتہ دو سعودی پرو لیگ میچز میں حصہ نہیں لے سکے، انہوں نے اب تک اس میچ میں کھیلنے کی تصدیق نہیں کی۔
سعودی پرو لیگ انتظامیہ نے ایک بیان میں واضح کیا کہ کوئی کھلاڑی کلب یا لیگ سے بڑا نہیں۔
انتظامیہ کا کہنا تھا کہ سعودی پرو لیگ ایک سادہ اصول پر چلتی ہے۔ ہر کلب آزادانہ طور پر ایک جیسے قواعد کے تحت کام کرتا ہے۔ رونالڈو نے آل نصر میں شمولیت کے بعد بھرپور حصہ لیا اور کلب کی ترقی اور اہداف میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن کوئی بھی فرد، چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، کلب سے باہر فیصلوں کا اختیار نہیں رکھتا۔
رونالڈو کی غیر موجودگی کے باوجود آل نصر نے جمعے کو موجودہ چیمپئن آل اتحاد کو0-2 سے شکست دی۔
آل اتحاد سعودی ٹیموں میں واحد ہے جو ٹاپ ٹئیر اے ایف سی چیمپئنز لیگ ایلیٹ میں ابھی راؤنڈ آف 16 کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی، جبکہ دو گروپ میچز ابھی باقی ہیں۔
گزشتہ ہفتے اسٹار اسٹرائیکر کریم بنزما کو آل ہلال میں شامل ہونے کے بعد بھی، آل اتحاد اگلے راؤنڈ میں اس وقت پہنچ جائے گا اگر منگل کو قطر کے آل غرافہ کو شکست دے دے۔