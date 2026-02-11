کینیڈا کے اسکول فائرنگ، کم از کم 10 افراد ہلاک، درجنوں زخمی
کینیڈا کے قصبے ٹمبلر رج میں منگل کے روز ایک سیکنڈری اسکول میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں حملہ آور خاتون سمیت کم از کم 10 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پولیس کے مطابق اس ہولناک واقعے میں 25 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔
یہ واقعہ 10 فروری کی دوپہر کو اس وقت پیش آیا جب مقامی پولیس کو اسکول میں ایک مسلح شخص کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ اطلاع ملتے ہی علاقے میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی اور لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کی گئی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ اسکول کے اندر سے چھ افراد کی لاشیں ملی ہیں جبکہ زخمیوں میں سے دو کی حالت تشویش ناک ہے جنہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایک زخمی اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔
پولیس کو تفتیش کے دوران اسکول سے باہر ایک رہائشی مکان سے بھی دو لاشیں ملی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق بھی اسی واقعے سے ہے۔
جہاں تک حملہ آور کا تعلق ہے تو پولیس نے بتایا کہ مشتبہ حملہ آور ایک خاتون تھی جس نے فائرنگ کے بعد بظاہر خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تفتیشی افسران اب اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا اس کارروائی میں کوئی دوسرا شخص بھی شامل تھا یا نہیں۔
اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور موبائل فونز پر ہنگامی پیغامات بھیجے گئے تاکہ شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔
مقامی انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی مشکل اور جذباتی دن ہے اور وہ متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ قصبے کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور قریبی علاقوں سے بھی اضافی پولیس نفری بلا لی گئی ہے تاکہ اسکول اور دیگر مقامات کی مکمل تلاشی لی جا سکے۔
ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حملہ آور نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور اس کا اصل مقصد کیا تھا، پولیس اس حوالے سے باریک بینی سے تحقیقات کر رہی ہے۔