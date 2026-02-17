کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، سی ٹی ڈی آپریشن میں 4 دہشتگرد ہلاک
کراچی کے علاقے ملیر شاہ لطیف ٹاؤن میں محکمہ انسداد دہشتگردی (سی ٹی ڈی) اور مبینہ دہشتگردوں کے درمیان مقابلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں چار دہشتگرد ہلاک جبکہ دو اہلکار زخمی ہوگئے۔
سی ٹی ڈی حکام کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی جہاں ایک گھر میں مشتبہ افراد کی موجودگی کی اطلاع تھی۔
ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق، جیسے ہی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لیا تو اندر موجود افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی جس کے بعد جوابی کارروائی کی گئی۔
سی ٹی ڈی کے مطابق مقابلے میں ہلاک ہونے والوں میں جلیل، نیاز اور حمدان شامل ہیں جبکہ ایک ہلاک شخص کی شناخت کا عمل جاری ہے۔
فائرنگ کے تبادلے میں سی ٹی ڈی کے دو اہلکار بھی زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کردیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جارہی ہے۔
کارروائی کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ کو موقع پر طلب کیا گیا جس نے گھر کی مکمل تلاشی لی۔
حکام کے مطابق مکان کے اندر ڈرموں میں آئی ای ڈیز تیار کی جا رہی تھیں۔ سرچنگ کے دوران بارودی مواد، آئی ای ڈیز، ڈیٹونیٹرز، ڈیٹونیٹک وائر اور سرکٹس برآمد کیے گئے۔
بم ڈسپوزل اسکواڈ نے تمام خطرناک مواد کو موقع پر ہی ناکارہ بنا دیا تاکہ کسی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔
سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ علاقے کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے تاہم مزید تفتیش جاری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ گروہ کس نیٹ ورک سے منسلک تھا اور ان کے ممکنہ اہداف کیا تھے۔
حکام نے بتایا کہ کارروائی کے بعد علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کردی گئی ہے اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ قانونی کارروائی آگے بڑھائی جا سکے۔