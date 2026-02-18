اسرائیل نے مسجدالاقصیٰ کے امام شیخ محمد العباسی کو گرفتار کر لیا
اسرائیلی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجدالاقصیٰ کے صحن سے مسجد کے امام شیخ محمد العباسی کو گرفتار کر لیا ہے۔
حماس نے امام شیخ محمد العباسی کی گرفتاری پر شدید ردعمل دیتے ہوئے واقعے مذمت کی ہے۔
تنظیم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل مسجدالاقصیٰ پر قبضہ جمانا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے مذہبی شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
حماس کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات فلسطینی عوام کے جذبات کو مزید بھڑکانے کا باعث بن رہے ہیں۔
دوسری جانب اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں بھی چھاپے مارے، جن کے دوران کئی فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان کارروائیوں کے دوران صورتحال کشیدہ رہی۔
مزید یہ کہ چھاپوں کی کوریج کرنے والے فلسطینی صحافیوں کو بھی مبینہ طور پر ہراساں کیا گیا، جبکہ بعض رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایک بکتر بند گاڑی کے ذریعے صحافیوں کو کچلنے کی کوشش بھی کی گئی۔
ان تازہ واقعات کے بعد فلسطینی علاقوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے، جبکہ انسانی حقوق کے حلقوں کی جانب سے اسرائیلی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ صورتحال پر عالمی برادری کی نظر ہے، تاہم زمینی سطح پر کشیدگی برقرار دکھائی دے رہی ہے۔