کراچی میں موبائل فون سروس میں تعطل کے بعد صورتحال معمول پر آگئی

کراچی: موبی لنک اور جیز کی سروس آدھا گھنٹہ بند رہی
اقتدار انور
شائع 18 فروری 2026 07:23pm
پاکستان
Karachi Mobile Network Restored | Mobilink & Jazz Service Down Briefly | Pakistan Update

کراچی کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس عارضی طور پر متاثر رہی، تاہم تقریباً آدھے گھنٹے بعد موبی لنک اور جیز کی سروس بحال کر دی گئی۔

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس میں اچانک تعطل پیدا ہوگیا جس کے باعث صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

یہ تعطل تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہا، جس دوران کالز اور موبائل ڈیٹا سروس متاثر رہی۔

متاثرہ نیٹ ورکس میں موبی لنک اور جیز کی سروس شامل تھی، جس کی بندش سے شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ تاہم کچھ ہی دیر بعد تکنیکی خرابی دور کر کے سروس بحال کر دی گئی۔

karachi mobile service Jazz Mobilink Service Restored Telecom Update Network Issue
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین