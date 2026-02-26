چمن میں گیس سلنڈر دھماکے میں 7 بچے جاں بحق، 22 افراد زخمی
بلوچستان کے شہر چمن میں گھر میں گیس سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں 7 بچے جاں بحق جب کہ خواتین اور بچوں سمیت 22 افراد زخمی ہوگئے ہیں جب کہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔
جمعرات کو چمن کے علاقے کلی محمود آباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں گھر میں گیس سلنڈر دھماکا ہوا ہے، دھماکے سے کمرہ منہدم ہوگیا، جس کے باعث متعدد افراد ملبے تلے دب گئے جب کہ ملبے تلے دب کر وہاں موجود 7 بچے جاں بحق جب کہ 22 افراد زخمی ہوگئے، زخمیوں میں 5 خواتین اور 8 بچے بھی شامل ہیں۔
دھماکے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جب کہ ریسکیو اہلکاروں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر امدادی کاموں کا آغاز کیا اور ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکال کر سول اسپتال منتقل کردیا۔
زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد شدید زخمی حالت میں کوئٹہ ریفر کر دیا گیا، جہاں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
پولیس کے مطابق متاثر گھر میں بچے افطاری کے لیے لسی خریدنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔
صدرِ مملکت کا چمن میں گیس سلنڈر دھماکے پر افسوس کا اظہار
صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے چمن میں گیس سلنڈر دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بچوں سمیت قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔
آصف زرداری نے جاں بحق افراد کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبرِ جمیل اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔
انہوں نے متعلقہ حکام کو زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی اور کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فعال ریگولیٹری نظام کا قیام ناگزیر ہے۔