امریکا کا افغان طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کی حمایت کا اعلان
امریکی محکمہ خارجہ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کو افغان طالبان کی بلااشتعال کارروائیوں کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے۔
امریکی سیاسی امور کی سیکرٹری ایلیسن ہوکر نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکا پاکستان کی مکمل حمایت کرتا ہے اور صورت حال کو قریب سے مانیٹر کر رہا ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ میں سیاسی امور کی سیکرٹری ایلیسن ہوکر نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں بتایا کہ انہوں نے پاکستانی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے ٹیلیفونک گفتگو کی جس میں حالیہ کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایلیسن ہوکر نے کہا کہ پاکستان افغان طالبان کے حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور امریکا اس سلسلے میں پاکستان کے موقف کی حمایت کرتا ہے۔
قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاک افغان سرحدی کشیدگی پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے اور امریکا اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔
صدر ٹرمپ نے پاکستان کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس عظیم وزیراعظم اور جنرل ہیں، جن کی میں واقعی بہت عزت کرتا ہوں۔