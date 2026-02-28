ایران پر سائبر اٹیک کے بعد ملک میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل
ایران پر امریکا اسرائیل مشترکہ فضائی حملوں کے بعد ایرانی خبر ایجنسیوں اور آن لائن پلیٹ فارمز پر سائبر حملے کیے گئے جس کے بعد اب ملک میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہوگئی ہے۔
انٹرنیٹ مانیٹرنگ ادارے نیٹ بلاکس نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے مختلف حصوں میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہوئی ہے، جن میں دارالحکومت تہران بھی شامل ہے۔
ادارے کے مطابق ملک میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی معمول کی سطح کے مقابلے میں 54 فیصد تک رہ گئی ہے، جس کے باعث صارفین کو آن لائن رسائی میں نمایاں مشکلات کا سامنا ہے۔
اُدھر ایران کی مختلف نیوز ایجنسیوں کو منظم سائبر حملوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جس کی تصدیق ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے بھی کی ہے۔
تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی نیوز ویب سائٹس، جن میں سرکاری خبر رساں ادارے آئی آر این اے بھی شامل ہے، سائبر حملوں کا ہدف بنی ہیں۔
حملوں کے باوجود آئی آر این اے کا ٹیلی گرام اکاؤنٹ فعال ہے، جس کے ذریعے عوام کو خبریں اور تازہ ترین اپڈیٹس فراہم کی جا رہی ہیں۔
ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ حملے ملک کے قومی معلوماتی نیٹ ورک کو متاثر کرنے کی ایک وسیع کوشش کا حصہ ہیں۔
ایرانی حکام نے ان سائبر حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور انہیں ملک کو غیر مستحکم کرنے اور درست معلومات کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش قرار دیا ہے۔
ایران کی سائبر سیکیورٹی ٹیمیں قومی میڈیا انفراسٹرکچر کی حفاظت اور شہریوں تک معلومات کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔
خیال رہے کہ یہ حملے اسرائیل اور امریکا کی حالیہ میزائل فائرنگ کے بعد سامنے آئے ہیں، جنہوں نے ایرانی شہروں کو نشانہ بنایا ہے۔
حملے کے بعد اسرائیلی حکام کا بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ ایران میں 30 اہداف پر 50 میزائل داغے گئے ہیں۔ ایران کے مقامی میڈیا کے مطابق کرمانشاہ، لورستان، تبریز، اصفہان اور کرج کے شہروں میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں۔