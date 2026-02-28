اسرائیل ایران کشیدگی کے بعد مشرق وسطیٰ میں فضائی حدود بند
امریکا اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد غیرمعمولی صورتحال کے پیش نظر مختلف ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کردی ہیں۔
ایران نے اسرائیل کے خلاف ’فتح خیبر‘ آپریشن کا آغاز کردیا ہے۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں قائم امریکی تنصیبات کو نشانا بنانا شروع کیا گیا جس کے بعد مختلف ممالک نے اپنی فضائی حدود عارضی طور پر بند کردیں۔
فضائی حدود بند کرنے ممالک میں عراق، شام، عمان، کویت، بحرین، اردن، اسرائیل شامل ہیں جبکہ متحدہ عرب امارات اور قطر نے بھی اپنی فضائی حدود بند کردی ہیں۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے مشرق وسطیٰ جانے والی اپنی تمام پروازیں معطل کردی ہیں۔ پاکستان ائیرٹریفک کنٹرولرز کو ملکی حدود کی کڑی نگرانی کی ہدایت کردی گئی ہے۔
ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث ترکیہ نے بھی اپنی تمام پروازیں معطل کردیں ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے تل ابیب جانے والی اپنی تمام فلائٹس روک دی ہیں۔
رائٹرز کے مطابق روس کی وزارتِ ٹرانسپورٹ نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ روسی فضائی کمپنیوں نے ایران اور اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔
یاد رہے کہ اسرائیل نے آج صبح ایران کے دارالحکومت تہران میں فضائی حملہ کیا جس کے بعد ہنگامی سائرن بجا دیے گئے۔
اسرائیلی وزیر دفاع کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسرائیل اور امریکا نے ایران پر مشترکہ حملہ کیا ہے۔ حملے میں امریکی فضائیہ نے حصہ لیا۔ حملے کے بعد تہران میں شدید دھماکوں کی آواز سنی گئی تھیں۔