شہادت کے بعد آیت اللّٰہ خامنہ ای کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے خصوصی پیغام جاری

شہادت کے بعد آیت اللّٰہ خامنہ ای کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے خصوصی پیغام جاری
ایران کے سرکاری میڈیا کی جانب سے آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کی تصدیق کے بعد ان کے تصدیق شدہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک خصوصی پیغام جاری کیا گیا ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابق ٹوئٹر) پر موجود ان کے آفیشل اکاؤنٹ پر ایک یادگار تصویر شیئر کی گئی، جس کے ساتھ مذہبی حوالہ بھی شامل کیا گیا۔
پوسٹ میں قرآنِ مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23 کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا کہ مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا گیا عہد سچ کر دکھایا، کچھ نے اپنا عہد پورا کر دیا اور کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ذرا بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ تصویر کے ساتھ کیپشن میں یہ جملہ بھی درج تھا: ’خدا کے نام سے جو مہربان، رحم کرنے والا ہے۔‘
ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک بھر میں سات روز کی عام تعطیل اور چالیس روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ قومی سطح پر اظہارِ یکجہتی اور تعزیت کے لیے کیا گیا ہے۔
رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ خامنہ ای کے اہلِ خانہ میں سے بعض افراد، جن میں ان کی بیٹی، داماد اور نواسی شامل ہیں، بھی اس واقعے میں جاں بحق ہوئے۔ تاہم ان تفصیلات کے بارے میں مختلف ذرائع سے مزید معلومات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
اس پیش رفت کے بعد ایران میں سوگ کی فضا ہے اور سیکیورٹی و سیاسی صورتحال پر عالمی سطح پر بھی گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام اقدامات آئینی اور انتظامی طریقہ کار کے مطابق کیے جائیں گے تاکہ ملک میں استحکام برقرار رکھا جا سکے۔