ایران، امریکا، اسرائیل جنگ اور پاکستان کی حکمتِ عملی

شائع 02 مارچ 2026 01:50pm
Today Videos
Pakistan Strategy Amid Iran–US Tensions | Diplomacy, Neutrality - Rubaroo
Israel پاکستان Iran Ayatollah Ali Khamenei Iran Israel War
مقبول ترین
تازہ ترین