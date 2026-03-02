’حملہ کیا تو شاہوں کے محلات کو نشانہ بنائیں گے‘: ایران کی عرب ممالک کو وارننگ
ایرانی عسکری ذرائع نے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی بھی عرب ملک کی سرزمین سے ایران پر حملہ کیا گیا تو اس کا جواب ان ممالک کے حکمرانوں کے محلات کو نشانہ بنا کر دیا جائے گا۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور مختلف خلیجی ممالک ایرانی حملوں کا جواب دینے کے بیانات جاری کر ہے ہیں۔
دوسری جانب تہران کے وسطی علاقے میں واقع صوبائی ایمرجنسی سروسز کی عمارت اسرائیلی میزائل حملے کی زد میں آگئی ہے۔
ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق اس حملے میں عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ محکمے کے ترجمان نے بتایا کہ واقعے میں متعدد ایمرجنسی کارکن زخمی ہوئے، تاہم زیادہ تر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
حکام کے مطابق زخمی اہلکاروں کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی اور صورتحال پر قابو پانے کی کوشش جاری ہے۔