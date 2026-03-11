شمالی کوریا کی ایران کے نئے سپریم لیڈر کی حمایت، امریکا اور اسرائیل پر سخت تنقید
شمالی کوریا نے امریکا اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے ان کارروائیوں کو عالمی امن اور سلامتی کو تباہ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔
سرکاری خبر رساں ادارے کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ شمالی کوریا کو امریکا اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے ایران کے داخلی معاملات میں کھلے عام مداخلت پر شدید تشویش ہے۔
انہوں نے کہا کہ پیانگ یانگ ایرانی عوام کے اپنے سپریم لیڈر کا انتخاب کے حق اور فیصلے کا احترام کرتا ہے۔
شمالی کوریا نے امریکا اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کو غیر قانونی اور جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی کارروائیاں خطے میں امن و سلامتی کو تباہ اور عالمی سطح پر عدم استحکام میں اضافہ کر رہی ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کے سیاسی نظام اور علاقائی خودمختاری کی خلاف ورزی، اس کے داخلی معاملات میں مداخلت اور اس کے سماجی نظام کو گرانے کی کھلی کوششیں ناقابلِ قبول ہیں۔
ترجمان کے مطابق اس طرح کے بیانات اور اقدامات کو مسترد کیا جانا چاہیے، انہیں کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔