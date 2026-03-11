عالمی منڈی میں تیل سستا، پاکستان میں کب ہوگا؟ شائع 11 مارچ 2026 11:23pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Global Oil Prices Drop | Petrol Price in Pakistan | When Fuel Prices Fall - Spot Light پاکستان Oil prices Iran Israel War Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین رجب بٹ نے اہلیہ ایمان فاطمہ کو طلاق کے کاغذات بھیج دیے، ایمان کا جذباتی ردعمل سونا آج بھی ہزاروں روپے مہنگا، فی تولے کی نئی قیمت کہاں پہنچ گئی؟ ٹرمپ کے ایران جنگ خاتمے کے بیان کے بعد تیل کی قیمتیں گر گئیں رجب بٹ نے اہلیہ ایمان فاطمہ کو طلاق کے کاغذات بھیج دیے، ایمان کا جذباتی ردعمل سونا آج بھی ہزاروں روپے مہنگا، فی تولے کی نئی قیمت کہاں پہنچ گئی؟ ٹرمپ کے ایران جنگ خاتمے کے بیان کے بعد تیل کی قیمتیں گر گئیں تازہ ترین نقصان کا ہرجانہ اور حقوق کی تسلیمی: ایران کے صدر نے جنگ بندی کی شرائط بتا دیں ’نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای زخمی ہیں‘: ایرانی صدر کے بیٹے کا دعویٰ ’دنیا 200 ڈالر فی بیرل تیل خریدنے کے لیے تیار ہو جائے‘، ایران نے خبردار کردیا