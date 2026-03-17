ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک پاکستانی جاں بحق
متحدہ عرب امارات پر حملوں کے دوران ایک اور پاکستانی جاں بحق ہو گیا۔ ایکس پر جاری بیان میں حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ’ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے بیلسٹک میزائل کو روکنے‘ کے بعد پیش آیا۔
اماراتی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ابوظہبی کے علاقے بنی یاس میں بیلسٹک میزائل کے ٹکڑے گرنے سے ایک پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا۔
ابو ظہبی میڈیا آفس کی جانب سے ایکس پر جاری بیان کے مطابق اماراتی فضائی دفاع نے میزائل حملے کو بروقت ناکام بنایا، تاہم گرنے والے ملبے نے علاقے میں نقصان پہنچایا اور شہری کی جان لے لی۔
حالیہ کشیدگی میں تین پاکستانی شہری مارے جاچکے ہیں، ایک پاکستانی دبئی میں جبکہ 2 ابوظبی میں جاں بحق ہوئے۔
اماراتی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام سے درخواست ہے کہ معلومات صرف سرکاری ذرائع سے حاصل کریں اور افواہوں یا غیر مصدقہ خبریں پھیلانے سے گریز کریں۔