ایرانی پاسدارنِ انقلاب کے ترجمان محمد نائنی کی اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے کی اطلاعات

الجزیرہ کے مطابق اس خبر کی تصدیق 'تسنیم نیوز' نے کی ہے
ویب ڈیسک
شائع 20 مارچ 2026 01:30pm
دنیا

ایرانی پاسدارنِ انقلاب کے ترجمان جنرل علی محمد نائنی کے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔

برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس خبر کی تصدیق ایران کی خبر رساں ایجنسی تسنیم نیوز کی جانب سے کی گئی ہے۔

الجزیرہ کے مطابق سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے ٹیلی گرام اور ایکس پر اطلاع دی ہے کہ علی محمد نائنی کو جمعہ کی علی الصبح شہید کردیا گیا ہے۔

یہ واقعہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب چند روز قبل اسرائیل نے ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور اُن کے بیٹے کو شہید کر دیا تھا۔

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین