سونے کی نئی قیمتوں نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے، آج پھر سستا

سونے کی نئی قیمتوں نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے، آج پھر سستا
عالمی مارکیٹ میں بھی فی اونس سونا 4445 ڈالر پر آگیا
ملک میں سونے کی قیمت میں کمی کا رجحان برقرار ہے، فی تولہ سونا مزید ایک ہزار روپے سستا ہو کر 4 لاکھ 67 ہزار 262 روپے پر آ گیا، جبکہ عالمی مارکیٹ میں بھی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔
آل پاکستان صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں ایک ہزار روپے کمی ہوئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 4 لاکھ 67 ہزار 262 روپے ہو گئی ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 858 روپے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد 10 گرام سونا 4 لاکھ 601 روپے کا ہو گیا ہے۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں کمی دیکھی گئی ہے، جہاں فی اونس سونا 10 ڈالر سستا ہو کر 4445 ڈالر پر آ گیا ہے۔
