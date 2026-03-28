کراچی میں کار سوار کی فائرنگ، 2 مبینہ ڈاکو ہلاک
ایک ملزم زخمی حالت میں فرار، ہلاک ڈاکوؤں سے اسلحہ برآمد: پولیس
کراچی کے علاقے گلستان جوہر ملینیئم مال کے قریب پر جوہر پُل پر کار سوار شہری کی فائرنگ سے دو مبینہ ڈاکو ہلاک ہوگئے۔
پولیس کے مطابق موٹرسائیکل سوار تین ڈاکو راشد منہاس روڈ لال فلیٹ کے قریب پھل خریدنے والے کار سوار عبدالغفار سے لوٹ مار کرکے فرار ہو رہے تھے کہ متاثرہ شہری نے ان کا تعاقب کیا اور ملینیئم کے قریب جوہر پل پر ڈاکوؤں نے کار سوار شہری پر فائرنگ کی جس پر شہری کی جانب سے جوابی فائرنگ کی گئی۔
فائرنگ کے تبادلے میں دو مبینہ ڈاکو موقع پر ہی ہلاک ہوگئے جبکہ ایک ملزم زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے جبکہ فرار ملزم کی تلاش جاری ہے۔
